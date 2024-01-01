Fenerbahçe’de Ryan Kent, Ada yolcusu! İngiliz futbolcunun menajeri transfer görüşmelerine başladı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşmek üzere! Sarı-Lacivertli ekibin İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal 'ın yıldız oyuncu ile görüştüğü, durumu aktardığı ve kendisine takım bulması gerektiğini söylediği öğrenildi.







Ayrılık görüşmeleri için menajerini İstanbul'a davet eden Sarı-Lacivertliler, durumu tebliğ etti. Kent'in menajerinin İngiltere'de transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin büyük ihtimalle İngiliz yıldızı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı da gelen haberler arasında. Kent'i eski takımı Glasgow Rangers ile birlikte birkaç İngiliz kulübünün istediği iddia ediliyor.27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkıp 634 dakika oyunda kaldı. Bu sürede 1 gol atıp 1 de asiste imza attı.