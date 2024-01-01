Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , Futbol Plus'a konuştu. Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan Belözoğlu, Halil Umut Meler ile ilgili süreç, Fenerbahçe dönemi, yaşadığı pişmanlıklar ve kariyer planıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BENİM GRİ BİR HAYATIM VAR" Belözoğlu, Halil Umut Meler ile yaşanan süreçte hapse giren ve daha sonra tahliye olan Faruk Koca için, "Sayın Koca'nın dışarıda olması futbolcuları da motive edecektir" dedi. Pişmanlıklar yaşadığını belirten genç hoca, "Ne beyaz ne de siyah bir hayatım var. Benim gri bir hayatım var. Hele bir de futbol dünyasında kimsenin hayatının beyaz olmadığını gördüğüm için rahatlıkla eleştiriyi de kendime yapabiliyorum" yorumunda bulundu.

"F.BAHÇE'YE HOCA OLABİLİRİM"

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'de yaşadığı dönemde haksızlığa uğramadığını belirten Belözoğlu, sportif direktörken birlikte çalıştığı Erol Bulut'un, 'Belözoğlu döneminde istediğim transferler yapılmadı' sözlerine, "Öyle olmadı. Benim istemediğim oyuncuyu kulüpten içeriye sokturmam. O zaman neden istemediğin oyuncuyu aldırdın diye sorarlar" dedi. Belözoğlu ayrıca, "Bir gün yeniden Fenerbahçe'nin hocası olabilirim. Olmazsa da dünyanın sonu değil" yanıtını verdi.



İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ

Bankacı Seçil Erzan ile ilgili hukuki süreç için Emre Belözoğlu, "Hayatımda paraya çok fazla değer veren biri olmadım. Kuzenimin vesilesiyle yatırım yaptığımı düşünürken, daha farklı bir süreç oldu. Erzan'ı daha önce tanımıyordum. Bu süreçte tanıdım. Hukuki süreç devam ediyor. Kendisiyle ilgili gereken şikayetleri yaptık. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.