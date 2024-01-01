Aslandan Dorgu harekatı! Galatasaray, genç yıldızın transferi için harekete geçti

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Lecce 'de forma giyen 19 yaşındaki Danimarkalı sol bek Patrick Dorgu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Cimbom, genç yıldızın transfer şartlarını masaya yatırmak için önümüzdeki günlerde menajeri ile görüşme yapacak.







Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Dorgu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen genç yetenek, 1 asist üretti. Nordsjaelland U19 takımından Lecce'ye 200 bin Euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Dorgu, Danimarka Milli Takımı alt yaş gruplarında 12 kez forma şansı yakaladı. Sol bekte oynamasına rağmen hücuma katkısıyla tanınan yıldız oyuncu için 5 milyon Euro'luk teklif yapılacak. Galatasaray'da son maçlarda kadroya alınmayan İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'nun ise kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.