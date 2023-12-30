Yine yeniden Bartosz Slisz: Trabzonspor Legia Varşova’nın 25 yaşındaki yıldızı için yeni bir hamle yapacak

Trabzonspor scout ekibinin bir süre önce canlı olarak izlediği Polonyalı orta saha oyuncusu Bartosz Slisz, "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" açıklamasını yaparak teklifi reddettiğini açıklamıştı.
Trabzonspor scout ekibinin bir süre önce canlı olarak izlediği Polonyalı orta saha oyuncusu Bartosz Slisz, "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" açıklamasını yaparak teklifi reddettiğini açıklamıştı.
Legia Varşova'nın satma kararı aldığı oyuncuya Atalanta ve Lecce talip oldu. Ancak Polonya basınındaki iddiayı göre Trabzonspor'da oyuncuyu kadrosuna katmak için bir hamle daha yapacak. Arsenal'in yıldızı Elneny'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Trabzonspor'un kurmaylarının Slisz'in menajeri ile bir görüşme yapması ve şartlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.
Bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen genç yıldız, 1 gol atarken 3 de asiste imza attı. Slisz'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2020 yılında Zaglebie Lubin takımından Legia Varşova'ya 1.5 milyon Euro'ya transfer olan Polonyalı yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.
270 MAÇTA 10 GOL ATTI
Polonyalı yıldız oyuncu Bartosz Slisz kariyerinde 270 maçta forma giyerken 10 gol, 16 asist üretti.