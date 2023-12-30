Yine yeniden Bartosz Slisz: Trabzonspor Legia Varşova’nın 25 yaşındaki yıldızı için yeni bir hamle yapacak

Trabzonspor scout ekibinin bir süre önce canlı olarak izlediği Polonyalı orta saha oyuncusu Bartosz Slisz , "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" açıklamasını yaparak teklifi reddettiğini açıklamıştı.

Legia Varşova'nın satma kararı aldığı oyuncuya Atalanta ve Lecce talip oldu. Ancak Polonya basınındaki iddiayı göre Trabzonspor'da oyuncuyu kadrosuna katmak için bir hamle daha yapacak. Arsenal'in yıldızı Elneny'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Trabzonspor'un kurmaylarının Slisz'in menajeri ile bir görüşme yapması ve şartlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.