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Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 17:54 Güncelleme 29 Aralık 2023, 18:05
Beşiktaş Eric Bailly’nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika haberleri... Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.



Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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