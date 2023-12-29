Son dakika haberleri... Beşiktaş Eric Bailly'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Kulübümüzden Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023
Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/XHtbamKYsN
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.