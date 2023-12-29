Genel Koordinatör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu: "Sergen Yalçın doğal aday"

Teknik direktör meselesine değinen Aybaba, " Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Hoca adaylarımız var. Teklif yaptığımız teknik direktörler de düşünüyordun. Maçları izliyorlardır elbette. Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız" dedi.

İTİBARSIZLAŞTIRMA YANLIŞ

"Futbol sahası içinde ben yokum ama bu takımın patronu benim" diyen Aybaba, "Türkiye Kupası'nı çok net hedefliyorum. Özel prim sistemi planladım. En büyük hedefimiz o. İkinci hedef, UEFA'ya katılacak bir sıralama. Gelecek oyuncularla bunu yakalamamız lazım" ifadesini kullandı.

Cenk Tosun ve Salih ile devre arasından sonra görüşeceklerini belirten Aybaba, Adana Demirspor'lu Yusuf Sarı ile ilgilenmediklerini söyledi. Rıza Çalımbay ile ilgili kararın yönetimsel bir karar olduğunu söyleyen Aybaba, "Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım" diye konuştu.

ABOUBAKAR HER YERDE KONUŞUYOR

Samet Aybaba, "Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum" demedi. Oyuncu istemiyorsa hemen gider" diye konuştu.