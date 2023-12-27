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F.Bahçe'de Süper Kupa maçında 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor

Süper Kupa finalinde Galatasaray’a karşı İrfan Can Kahveci ve Ferdi’nin 11’de olması kesin. 3. yerli için Samet Akaydın ile İsmail Yüksek arasında tercih yapılacak. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
F.Bahçe’de Süper Kupa maçında 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor

F.Bahçe'de Süper Kupa maçında 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. İrfan Can Kahveci ile Ferdi Kadıoğlu'nun 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör İsmail Kartal orta sahayı Crespo-Fred ikilisinden oluşturursa savunmada Djiku'nun yanında Samet Akaydın oynayacak. Savunmanın göbeğini bozmayıp Djiku&Oosterwolde ikilisine görev verilirse bu kez Crespo kulübeye çekilip İsmail Yüksek 11'de forma giyecek. Bu arada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in Süper Kupa finalinde kadroda olup olmayacağı da belirsiz.


HEYECAN 5 OCAK'TA BAŞLAYACAK
Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçları ile 19. ve 20. haftanın programı belli oldu. 2. yarı 5, 6 ve 7 Ocak'ta başlayacak. 16. hafta ise 9, 10 ve 11 Ocak'ta oynanacak. 19. hafta maçında 5 Ocak Cuma Beşiktaş-Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 6 Ocak cumartesi saat 19.00'da Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek. 7 Ocak pazar saat 16.00'da Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk olacak. 19.00'da ise Galatasaray, Konya'yı ağırlayacak.



TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre kupada 5. tur mücadeleleri, 16 Ocak Salı, 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. 16 Ocak Salı günü saat 21.00'de Beşiktaş- Eyüpspor, 17 Ocak Çarşamba günü 21.00'de Fenerbahçe-Adanaspor, 18 Ocak Perşembe günü de 19.00'da Trabzonspor-Manisa FK ve 21.00'de Galatasaray-Ümraniyespor maçları oynanacak.


FIFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ!
Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini açıkladı.

FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan FIFA hakemi olarak listeye eklendi. Listede Halil Umut Meler de yer aldı.


ARDA'YA HÜCUM
Real Madrid'e transferinden bu yana sakatlıklarda kurtulamayan ve henüz forma şansı bulamayan Arda Güler'e 3 sürpriz talip çıktı. İspanyol basını, Villarreal, Las Palmas ve Celta Vigo'nun 18 yaşındakı yıldızı kiralamak istediğini öne sürdü. Öte yandan Arda Güler'in ilk maçına 3 Ocak'taki Real Mallorca karşısında çıkacağı da ifade edildi.

İKİ TÜRK HOCA AYNI KULÜPTE
Panathınaıkos'un basketbol takımının başında da bir Türk hoca bulunuyor. Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor. Fatih Terim ve Ergin Ataman gibi iki dominant hocanın Panathiakos'ta görev yapacak olması sosyal medyada çok tartışıldı.


BOEY'DAN DERBİYE ÖZEL İMAJ
Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, Süper Kupa maçı öncesi saç stilini değiştirdi. Galatasaray'da gösterdiği performansla alkış alan Boey'un Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi öncesi imaj değiştirmesi çok konuşuldu. Birçok Galatasaray taraftarı Boey'un yeni imajını beğenirken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


ASLAN'A ARJANTİNLİ KALECİ
Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı sebebiyle yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi... İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Atalata'da forma giyen Arjantinli kaleci 29 yaşındaki Juan Musso'yu Muslera'nın yerine geçebilecek ideal isimlerden biri olarak görüyor.


MUSLERA İLE ANLAŞAMADI
Haberde; Galatasaray'ın kısa süre içinde Musso transferi için görüşmelere başlayacağı ifade edilirken, Musso için "Galatasaray'ın efsane kalecisi Muslera'nın yerine geçmek çok büyük bir sorumluluk" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Muslera, henüz G.Saray ile yeni sözleşme imzalamadı.



DEV GELİR İÇİN GERİ SAYIM
Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında yapılacak olan ödemeler adına kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultu da daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, Ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak. Bu sponsorluk anlaşmasıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmazken rakamın stadyum isim sponsorluğu anlaşmasındaki rakama yaklaşması bekleniyor.

ONUACHU KIYMETE BİNDİ
Fırtına'nın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu sergilediği performansla bu sezon adından söz ettiriyor. Bordo-Mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol 2 asistlik katkı veren 2.01'lik golcüyü başarılı performansı sonrası İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi.


FENER TAM GAZ
Fenerbahçe, cuma günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.


KOCAELİSPOR'UN GÖZÜ ARİF'TE
Trabzon'un altyapısından yetişen ve iki sezondur A takım kadrosunda yer alan Arif Boşluk'a sürpriz talip çıktı. Bu sezon hiçbir resmi maçta görev alamayan 20 yaşındaki sol beki 1. Lig ekibi Kocaelispor'un istediği belirtildi. Kocaelispor ilk görüşmesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

12 FARKLI OYUNCU GOL ATTI
Fırtına'da Batista Mendy'nin Başakşehir maçında fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi. Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.

YAPAY ZEKAYA GÖRE KUPA GALATASARAY'IN
Google'ın yapay zeka yazılımı olan Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek. Galatasaray, seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak. Bu iddia sosyal medyada gündem oldu.

KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ
Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Ziraat Kupası'nda başarıyı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimizde istiyoruz. Ligde üst sıralardaki yerimizi de korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.


SATRANÇ YILDIZLARI BULUŞTU
İş Bankası, Türkiye Satranç Federasyonu ile 2005 yılında başlayan iş birliğinin yıldönümü vesilesiyle "Satrancın Yıldızları" etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte Dünya ve Avrupa'da derece alan sporcular bir araya geldi.

EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 14. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi.


ÖZKÖYLÜ DÖNEMİ KAPANDI
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İki isme de teşekkür edildi.

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