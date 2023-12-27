F.Bahçe’de Süper Kupa maçında 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor





DEV GELİR İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'da sezonun ikinci yarısında yapılacak olan ödemeler adına kaynak oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultu da daha önce stadyum isim sponsorluk anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile çeşitli sponsorluk anlaşmalarından 100 milyon TL'yi aşan kaynak oluşturan yönetim, Ocak ayının ilk haftasında da dev bir sponsorluk anlaşması açıklayacak. Bu sponsorluk anlaşmasıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmazken rakamın stadyum isim sponsorluğu anlaşmasındaki rakama yaklaşması bekleniyor.



ONUACHU KIYMETE BİNDİ

Fırtına'nın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu sergilediği performansla bu sezon adından söz ettiriyor. Bordo-Mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol 2 asistlik katkı veren 2.01'lik golcüyü başarılı performansı sonrası İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi.



FENER TAM GAZ

Fenerbahçe, cuma günü Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek.



KOCAELİSPOR'UN GÖZÜ ARİF'TE

Trabzon'un altyapısından yetişen ve iki sezondur A takım kadrosunda yer alan Arif Boşluk'a sürpriz talip çıktı. Bu sezon hiçbir resmi maçta görev alamayan 20 yaşındaki sol beki 1. Lig ekibi Kocaelispor'un istediği belirtildi. Kocaelispor ilk görüşmesini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.



12 FARKLI OYUNCU GOL ATTI

Fırtına'da Batista Mendy'nin Başakşehir maçında fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 12'ye yükseldi. Karadeniz ekibinde, Onuachu 8 golle en fazla gol kaydeden oyuncu olurken Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis Destan ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Berat Özdemir ve Mendy de 1'er gol attı.



YAPAY ZEKAYA GÖRE KUPA GALATASARAY'IN

Google'ın yapay zeka yazılımı olan Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek. Galatasaray, seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak. Bu iddia sosyal medyada gündem oldu.



KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Ziraat Kupası'nda başarıyı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimizde istiyoruz. Ligde üst sıralardaki yerimizi de korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.



SATRANÇ YILDIZLARI BULUŞTU

İş Bankası, Türkiye Satranç Federasyonu ile 2005 yılında başlayan iş birliğinin yıldönümü vesilesiyle "Satrancın Yıldızları" etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte Dünya ve Avrupa'da derece alan sporcular bir araya geldi.



EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 14. sırada tamamlayan RAMS Başakşehir, tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergiledi.





ÖZKÖYLÜ DÖNEMİ KAPANDI

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Osman Özköylü ve idari direktör Nderim Nexhipi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İki isme de teşekkür edildi.