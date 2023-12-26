Yaralı Beşiktaş, Hatayspor’u genç yıldızı Semih Kılıçsoy ve Omar Colley’in golleriyle devirdi

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı. Maça hızlı başlayan Siyah- Beyazlılar 1. dakika dolmadan Muleka ile gol pozisyonu yakalasa da faydalanamadı.
Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına çıktı. Maça hızlı başlayan Siyah- Beyazlılar 1. dakika dolmadan Muleka ile gol pozisyonu yakalasa da faydalanamadı.
2'de yine Muleka, Erce'yi geçemedi. 13'te Masuaku'nun ortasına Muleka kafayı vurdu, Erce çizgiden çıkardı. 22'de Stranberg'in şutunda top önce defansa sonra direğe çarptı. 34'te oluşan karambolde Salih Uçan aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 38'de Amir'in ortasına dokunan Semih Kılıçsoy golünü attı: 0-1.
ÖNCE DİREĞE SONRA AĞLARA
51'de Dadashov'un topukla vuruşu yandan auta çıktı. 53'te soldan Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pasın içerisinde boş kalan Colley'in kafa vuruşu önce direğe çarptı ve sonra ağlarla buluştu: 0-2. 71'de sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Maksimovic ofsayta düştü. 80. dakikada Amartey'in ters vuruşunda önüne düşen topa vuran Armin Hodzic ağları sarstı: 1-2. 90+5'te Goulam'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert Günok nefis bir kurtarış yaptı.
ABOUBAKAR ARABİSTAN YOLCUSU
Ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen Vincent Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Al Arabiya, Kamerunlu yıldıza Suudi ekibi Damac FC'nin talip olduğunu ve görüşmelerin başladığını öne sürdü. Ayrıca yıldız oyuncunun menajerinin Arabistan'a görüşme yapmak üzere davet edildiği ve kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı. Bilindiği üzere Damac'ta daha önce Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou da oynuyor.
AMİR 2 ASİSTLE MAÇI ÇÖZDÜ
Siyah-Beyazlılar'da maçın kahramanlarından olan isimler arasında Amir Hadziahmetovic de yer aldı. 26 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli futbolcu daha önce 1-1 biten Pendik ve 2-0 kazanılan Sivas maçlarında da 1'er gol pası vermişti.
SEMİH TARİHE GEÇTİ
Hatayspor filelerini havalandıran Semih Kılıçsoy, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk 2005 (ve sonrası) doğumlu oyuncu oldu. Genç futbolcu maç sonunda "Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazandık" ifadelerini kullandı.
LİG GOLCÜSÜ OMAR COLLEY
Beşiktaş'ın bu sezon golcüsü Omar Colley oldu. 31 yaşındaki defans oyuncusu 53. dakikada kullanılan kornerde ileriye çıkıp fileleri sarstı. Gambiyalı futbolcu Süper Lig'de 5 gol atarak bu kulvarda takımının en golcüsü oldu. Toplamda 6 kez fileleri sarsan Colley, 8 gollü Aboubakar'ın ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.
KARTAL ÖZEL FORMAYLA
Beşiktaş Cumhuriyet'in 100. yılında oynadığı son maç olan Hatayspor karşılaşmasında özel bir forma giydi. Dünkü maçta Siyah-Beyazlı futbolcuların giydiği formada, kulübün kurucuları ve onursal başkanlarının ismi de yer aldı.
ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI
Mersin'de oynanan Hatayspor- Beşiktaş karşılaşmasında Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Futbolcular sahaya pankartla çıktı. Ayrıca tribünde yer alan taraftarlar de terörü lanetledi.