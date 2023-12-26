Yaralı Beşiktaş, Hatayspor’u genç yıldızı Semih Kılıçsoy ve Omar Colley’in golleriyle devirdi

ABOUBAKAR ARABİSTAN YOLCUSU Ocak'ta Beşiktaş 'tan ayrılacağı gündeme gelen Vincent Aboubakar ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Al Arabiya, Kamerunlu yıldıza Suudi ekibi Damac FC'nin talip olduğunu ve görüşmelerin başladığını öne sürdü. Ayrıca yıldız oyuncunun menajerinin Arabistan'a görüşme yapmak üzere davet edildiği ve kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı. Bilindiği üzere Damac'ta daha önce Beşiktaş forması giyen Kevin N'Koudou da oynuyor.

AMİR 2 ASİSTLE MAÇI ÇÖZDÜ

Siyah-Beyazlılar'da maçın kahramanlarından olan isimler arasında Amir Hadziahmetovic de yer aldı. 26 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha yaptığı 2 asistle yıldızlaştı. Tecrübeli futbolcu daha önce 1-1 biten Pendik ve 2-0 kazanılan Sivas maçlarında da 1'er gol pası vermişti.



SEMİH TARİHE GEÇTİ

Hatayspor filelerini havalandıran Semih Kılıçsoy, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk 2005 (ve sonrası) doğumlu oyuncu oldu. Genç futbolcu maç sonunda "Bugün kazanmamız gerekiyordu. Kazandık" ifadelerini kullandı.

LİG GOLCÜSÜ OMAR COLLEY

Beşiktaş'ın bu sezon golcüsü Omar Colley oldu. 31 yaşındaki defans oyuncusu 53. dakikada kullanılan kornerde ileriye çıkıp fileleri sarstı. Gambiyalı futbolcu Süper Lig'de 5 gol atarak bu kulvarda takımının en golcüsü oldu. Toplamda 6 kez fileleri sarsan Colley, 8 gollü Aboubakar'ın ardından takımın en skorer ikinci ismi oldu.



KARTAL ÖZEL FORMAYLA

Beşiktaş Cumhuriyet'in 100. yılında oynadığı son maç olan Hatayspor karşılaşmasında özel bir forma giydi. Dünkü maçta Siyah-Beyazlı futbolcuların giydiği formada, kulübün kurucuları ve onursal başkanlarının ismi de yer aldı.



ŞEHİTLERİMİZ UNUTULMADI

Mersin'de oynanan Hatayspor- Beşiktaş karşılaşmasında Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerlerimiz unutulmadı. Futbolcular sahaya pankartla çıktı. Ayrıca tribünde yer alan taraftarlar de terörü lanetledi.