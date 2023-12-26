Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde yine yıldızlar geçidi: İşte yılın en iyileri...

Okan Buruk'un ödülünü Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan takdim etti.

Pelin Çelik'e ödülünü Fotomaç Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan verdi. ÖZEL ÖDÜL KATEGORİSİ

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Fotomaç Özel Ödülü: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik

Unutulmazlar Ödülü: 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını kaybeden Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut ile Ganalı oyuncu Christian Atsu Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası



SEZONUN OSCARLARI

Yılın Kalecisi: Fernando Muslera

Yılın Golcüsü: Mauro Icardi

Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı

Yılın Sağ Beki: Sacha Boey

Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu

Yılın Sağ Stoperi: Semih Güler

Yılın Sol Beki: Ferdi Kadıoğlu

Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: İrfan Can Kahveci

Yılın Orta Saha Oyuncusu: Gedson Fernandes

Yılın 10 Numarası: Abdülkadir Ömür

Yılın Takımı: Galatasaray

Yılın Teknik Direktörü: Okan Buruk

Yılın Başkanı: Dursun Özbek

A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe

BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR

Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünün sahibi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oldu. Yurt dışında olduğu için görüntülü video ile aldığı ödül hakkında konuşan İtalyan hoca, "Bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve anlamlı. Çünkü kendimi evimde gibi hissediyorum. Sadece 2 senedir buradayım. Ülkemiz ve insanımızla yakın bir bağ kurduğuma inanıyorum. Büyük hedeflere ulaşabilmek için arkanızda mutlaka profesyonel insanlara ihtiyacınız var. Bu törende ödüller kazanan herkesi tebrik ederim" ifadesini kullandı.





HAYALLERİNİ GENİŞ TUTSUNLAR

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uraz da zirveye katılanlar arasındaydı. Kıragası, "Kadın futbolu büyüyor. Yatırımcılar 'kız çocuklarının geleceğine ve kadın istihdamına yatırım yapıyorum' diye bakmalı. Kadın futbolcuların da büyük stadyumlarda seyirciye karşı oynamasını istiyoruz" dedi. Kaptan Yağmur Uraz ise "Kız çocukları sınırlarını zorlasınlar, hayallerini geniş tutsunlar" diye konuştu.





HOCAMIZI ÇOK YAKINDA AÇIKLARIZ

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, yeni teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Zirvede konuşan Arat, "Görüştüğümüz hocalar var. Bunu çok yakında açıklarız" ifadesini kullandı. Transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Beşiktaş Başkanı kadro dışı bırakılan futbolcular için de "Yeni antrenörümüz geldiğinde değerlendirecek. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çalışıyor" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN