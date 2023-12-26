Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde yine yıldızlar geçidi: İşte yılın en iyileri...

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, Fotomaç Gazetesi 'Süper Lig'in En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu.
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, Fotomaç Gazetesi 'Süper Lig'in En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu.
Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katılım gösterdi.
Erden Timur, ödülünü usta yazar Levent Tüzemen'den aldı.
Okan Buruk'un ödülünü Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan takdim etti.
Pelin Çelik'e ödülünü Fotomaç Yayın Koordinatörü Cenk Atılgan verdi.
ÖZEL ÖDÜL KATEGORİSİ
Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Fotomaç Özel Ödülü: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
Türk Voleybolunda Tarih Yazanlar Ödülü: TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik
Unutulmazlar Ödülü: 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını kaybeden Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut ile Ganalı oyuncu Christian Atsu Kadın Futbolu Üstün Başarı Ödülü: A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası
SEZONUN OSCARLARI
Yılın Kalecisi: Fernando Muslera
Yılın Golcüsü: Mauro Icardi
Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakcı
Yılın Sağ Beki: Sacha Boey
Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Kerem Aktürkoğlu
Yılın Sağ Stoperi: Semih Güler
Yılın Sol Beki: Ferdi Kadıoğlu
Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: İrfan Can Kahveci
Yılın Orta Saha Oyuncusu: Gedson Fernandes
Yılın 10 Numarası: Abdülkadir Ömür
Yılın Takımı: Galatasaray
Yılın Teknik Direktörü: Okan Buruk
Yılın Başkanı: Dursun Özbek
A Spor Ziraat Türkiye Kupası Özel Ödülü: Fenerbahçe
BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR
Türk futboluna üstün hizmet onur ödülünün sahibi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın oldu. Yurt dışında olduğu için görüntülü video ile aldığı ödül hakkında konuşan İtalyan hoca, "Bu ödülü almak benim için büyük bir onur ve anlamlı. Çünkü kendimi evimde gibi hissediyorum. Sadece 2 senedir buradayım. Ülkemiz ve insanımızla yakın bir bağ kurduğuma inanıyorum. Büyük hedeflere ulaşabilmek için arkanızda mutlaka profesyonel insanlara ihtiyacınız var. Bu törende ödüller kazanan herkesi tebrik ederim" ifadesini kullandı.
HAYALLERİNİ GENİŞ TUTSUNLAR
Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı Kaptanı Yağmur Uraz da zirveye katılanlar arasındaydı. Kıragası, "Kadın futbolu büyüyor. Yatırımcılar 'kız çocuklarının geleceğine ve kadın istihdamına yatırım yapıyorum' diye bakmalı. Kadın futbolcuların da büyük stadyumlarda seyirciye karşı oynamasını istiyoruz" dedi. Kaptan Yağmur Uraz ise "Kız çocukları sınırlarını zorlasınlar, hayallerini geniş tutsunlar" diye konuştu.
HOCAMIZI ÇOK YAKINDA AÇIKLARIZ
Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, yeni teknik direktör konusunda açıklama yaptı. Zirvede konuşan Arat, "Görüştüğümüz hocalar var. Bunu çok yakında açıklarız" ifadesini kullandı. Transfer çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Beşiktaş Başkanı kadro dışı bırakılan futbolcular için de "Yeni antrenörümüz geldiğinde değerlendirecek. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar çalışıyor" diye konuştu.