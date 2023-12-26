Sergen Yalçın listede: Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş 'ta teknik direktör arayışı sürerken, Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Çalımbay ile ilgili konuşan Uçar, "Biz Rıza ile ayrılamayız, bizim kader birliğimiz var" dedi.

Uçar, Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini söyleyerek, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" ifadelerini kullandı. Bugün yönetimin Sergen Yalçın ile görüşme yapması bekleniyor.