PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sergen Yalçın listede: Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi!

Feyyaz Uçar, Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini söyledi ve “En doğru kararı vermek istiyoruz. Sergen Yalçın da listemizde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Sergen Yalçın listede: Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı sürerken, Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar taraftarları heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Çalımbay ile ilgili konuşan Uçar, "Biz Rıza ile ayrılamayız, bizim kader birliğimiz var" dedi.

Uçar, Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini söyleyerek, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" ifadelerini kullandı. Bugün yönetimin Sergen Yalçın ile görüşme yapması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA