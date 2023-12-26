Leonardo sürprizi: Sol bek arayan Galatasaray’a Scout ekibinden tavsiye geldi

Portekiz 'de Casa Pia takımında forma giyen 23 yaşındaki Portekizli Leonardo Lelo , scout ekibi tarafından Sarı- Kırmızılı kulübe önerildi. 1.75 boyunda olan genç sol bek, 5 kez Portekiz U21 Milli Takımı'nda da forma giymiş bir isim.

Kulübü Casa Pia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Leonardo Lelo'nun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında. Galatasaray teknik ekibinin bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ve birkaç gün içinde olumlu yanıt verilirse transfer girişimlerinin başlayacağı ifade edildi. Sol bek için farklı isimlerle de temasların sürdüğü belirtildi.