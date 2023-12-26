Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği yaptığı Spor Zirvesi’nde önemli mesajlar yolladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.
Bak, "2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek. Buna göre hedeflerimiz ve federasyonların çalışmaları var. Gündemimizde İtalya ile birlikte organize edeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı var. Grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek genç bir milli takımımız var. Onlardan da çok şey bekliyoruz" dedi. Bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2024 yılı spor için çok yoğun olacak" diye konuştu.
Bak, Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşmede ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla dünya ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarını yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Osman Aşkın Bak, "Yaklaşık 4 milyon çocuğumuzu taramadan geçirdik. Ardından Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 9 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Biz 610 tane yüzme havuzu yapmışız. Bu büyük bir devrim. Artık yüzme gibi branşlarda olimpiyatlarda sonuç almak istiyoruz. Türkiye tesis devrimiyle beraber spor devrimine doğru ilerliyor. Bunu görüyoruz" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a zirvede Onur Ödülü verildi.
DJIKU ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. 0-0 biten Fenerbahçe derbisindeki Icard'nin tartışmalı pozisyonuna değinen Cimbom'un 1 numaralı ismi, mevkidaşı Ali Koç'a da göndermede bulundu. Dursun Özbek, "Penaltı pozisyonunda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmeli ve hakemi uyarmalıydı. Ben de VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Maç 26 kamerayla çekildi. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem" dedi. Özbek, "Djiku kroşe attı dedim ama geçmişte bazı paydaşların, 'Onu tokatlayın' çağrıları vardı. Djiku sanırım tam anlamamış. O da saha içinde bunu uygulamaya kalktı" ifadeleriyle Ali Koç'a da gönderme yaptı.
Dursun Özbek'e 'Yılın En İyi Başkanı' ödülü verildi. Özbek ödülü Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın elinden aldı.
TÜRKİYE VOLEYBOL ÜLKESİDİR
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu bugün dünyada ve Avrupa'da eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etti. Milletler Ligi'nde dünya zirvesini Amerika'da elde ettik. Bu sporda ekol olmuş ülkeleri geride bırakarak ulaştık. Avrupa'da daha öncesinde iki defa kaybettiğimiz finali bu sefer kazandık. Bireysel olarak değil toplum olarak bu başarıları elde ettik. Bugün sporun içinden gelen ve seven bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Ülke olarak elde ettiğimiz başarıların daha önce bir örneği yok. Türkiye voleybol ülkesidir" ifadelerini kullandı.
HEDEF SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLMAK
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Zirve'nin açılış konuşmasında sektörün öncüsü olma farkındalığıyla çalıştıklarını dile getirerek, toplumsal, sportif gelişmelere destek veren yayınlar yaptıklarını söyledi. Bilgin, sportif erdem kavramının sadece sahalarda değil yaşamın her alanında uygulanması gerektiğini düşündüklerini belirtti.
CUMA GÜNÜ FARKLI OLACAK
F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray ile cuma günü oynayacakları Süper Kupa maçına ilişkin olarak, "İnşallah güzel bir maç olacak. Ligde çok keyifli bir maç seyrettiremedik. Ama cuma günü daha farklı olacak" dedi.
BAKAN BAK'A ONUR ÖDÜLÜ
Organizasyonda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Turkuvaz Medya Onur Ödülü takdim edildi. Ödülü Turkuvaz Medya adına A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen verdi.
Trabzon Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da zirveye katıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ödülünü Bakan Osman Aşkın Bak verdi.
A. Demirsporlu Semih Güler, 'Yılın Sağ Stoperi' ödülüne layık görüldü.
Mehmet Akif Üstündağ ile Abdullah Avcı zirvede bir hayli keyifliydi.