Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği yaptığı Spor Zirvesi’nde önemli mesajlar yolladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 'Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.

Bak, "2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek. Buna göre hedeflerimiz ve federasyonların çalışmaları var. Gündemimizde İtalya ile birlikte organize edeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı var. Grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek genç bir milli takımımız var. Onlardan da çok şey bekliyoruz" dedi. Bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2024 yılı spor için çok yoğun olacak" diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşmede ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla dünya ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarını yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Osman Aşkın Bak, "Yaklaşık 4 milyon çocuğumuzu taramadan geçirdik. Ardından Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 9 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Biz 610 tane yüzme havuzu yapmışız. Bu büyük bir devrim. Artık yüzme gibi branşlarda olimpiyatlarda sonuç almak istiyoruz. Türkiye tesis devrimiyle beraber spor devrimine doğru ilerliyor. Bunu görüyoruz" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a zirvede Onur Ödülü verildi.