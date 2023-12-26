Galatasaray son maçlarda Kadıköy’de istediğini alan taraf oldu

LİDER EYÜP ÇOK RAHAT

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor geçen haftaki Göztepe yenilgisini Erzurumspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle telafi etti. Eyüpspor'un gollerini 26. dakikada Recep Niyaz, 67'de Gianni Bruno ve 87'de Mete Kaan attı. Eyüp ilk yarıyı 42 puanla lider kapattı.



SÜPER KUPA'YI BİTİGEN YÖNETECEK

2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu. ATV'den yayınlanacak Süper Kupa filande Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.



FENER ARA VERMEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazar gecesi Galatasaray derbisinde 11'de oynayanlan rejenerasyon ile yetindi.



ASTON VİLLA FIRSAT KAÇIRDI

Premıer Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı. Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal ise liderliğini sürdürmeyi başardı



TELEKOM'A ABD'Lİ GUARD

Türk Telekom, ABD'li guard Brandon Brown'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki basketbolcu Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı



ESKİŞEHİR'DE AYRILIK VAR

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kırmızı-Siyahlı kulüp, sezon başından beri takımda görev yapan teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını bildirdi.

ERDEN TİMUR: TEMİZ ELLER ARTIK YAPILSIN

G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisinde şampiyonluğu etkileyecek bir hata yapıldığını söyledi. TFF'yi göreve davet eden Timur, "Futbolda temiz eller operasyonu yapılsın. Derhal başlanması lazım. Tüm tahkikatlar ve kanun değişikliği yapılsın. Bizim talebimiz bu" dedi.



KEMEN KONTRATINI FESHETTİ

Kayserispor'un 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.



GIULIANI DÖNEMİ KAPANDI

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Alberto Giuliani ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Giuliani'ye emeklerinden dolayı teşekkür edildi.



ARSENAL'DEN TONEY HAMLESİ

İngiliz basını, Arsenal'in, Brentford'un 27 yaşındaki forvet Ivan Toney için teklif yapacağını öne sürdü. Haberde Topçular'ın, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bilgisi de yer aldı.