PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray son maçlarda Kadıköy'de istediğini alan taraf oldu

Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta 1 kez yenilirken son 3 derbide gol bile yemedi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Galatasaray son maçlarda Kadıköy’de istediğini alan taraf oldu

Galatasaray'ın son zamanlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Ezeli rakibini 2020'de 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 20 yıllık kazanamama serisine son veren Sarı-Kırmızılı takım son 7 maçta ise rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

Ezeli rakibinden son 3 maçta gol yemeyen Okan Buruk'un öğrencileri, son 3 maçta kalesine isabetli şut bile çektirmedi. Fenerbahçe, önceki günkü maçta çektiği 5 isabetsiz şut, 0.2 xG (gol beklentisi) ile de sezonun en kısır maçlarından birini oynadı. Sarı- Lacivertliler ayrıca 1981'den bu yana ilk kez üst üste üç Galatasaray maçında gol atamadı.

ICARDI'DEN NOEL PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Noeli ailesiyle birlikte kutladı 30 yaşındaki golcü futbolcu, sosyal medya hesabından eşi Wanda nara ile bu karesini yayınladı.



GÖZLER DAVINSON'DA
Kopenhag maçında sakatlığı nükseden Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, önceki gün Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti. 27 yaşındaki oyuncunun, cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan TFF Süper Kupa maçında da da görev yapmasının zor olduğu öğrenildi. Sağlık ekibinin başarılı stoperi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği de gelen haberler arasında.



RİSKLİ BİR KARARDI
Bir dönem Galatasaray'da kiralık oynayan İspanyol kaleci Inaki Pena, Sarı-Kırmızılı takıma transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki eldiven, "Galatasaray'a gitme fırsatım oldu. Bunun için çok gururluyum. Riskli bir karar aldım. Diğer teklifleri reddettim. Verdiğim bu kararda da haklıydım" ifadelerini kullandı.



TRABZON'UN YOĞUN FİKSTÜRÜ
Trabzonspor'u 2024'ün ilk haftalarında yoğun bir fikstür bekliyor. Yeni yılın ilk haftasında Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Bordo-Mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor'u konuk edecek. Bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor'a konuk olacak Fırtına, 16 Ocak'ta da Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.

ALANYA SERİYE BAĞLADI
Süper Lig'de dün oynanan maçta Alanyaspor, evinde Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Alanyaspor böylece galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Alanya'nın gollerini 14. dakikada Yusuf Özdemir, 27. dakikada Oğuz Aydın ve 90+3'te Janvier kaydetti. Konuk ekipte Marius Mouandilmadji'nin 86. dakikada attığı gol Samsunspor'a yetmedi.



KASIMPAŞA RİZE DOSTÇA
Süper Lig'de dün oynanan maçta Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın 2 kez öne geçtiği maçta konuk ekip Rize eşitliği sağlamayı başardı. Kasımpaşa'nın gollerini 30'da Hajradinovic ve 60'da Nuno da Costa atarken, Çaykur Rize'nin golleri 45 ve 73. dakikalarda Gaich'den geldi. Maç 2-2 bitti.

PENDİK PUANI KURTARDI
Süper Lig'de Pendikspor ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. 14. dakikada Ali Sowe'un golü ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısıyla iptal edildi. 18. dakikada serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu harika vurdu: 0-1. 78'de Erden'in kullandığı kornerde Sequeira'nin sırtına çarpan topa Alpaslan Öztürk, göğsüyle dokundu: 1-1.

LİDER EYÜP ÇOK RAHAT
Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor geçen haftaki Göztepe yenilgisini Erzurumspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle telafi etti. Eyüpspor'un gollerini 26. dakikada Recep Niyaz, 67'de Gianni Bruno ve 87'de Mete Kaan attı. Eyüp ilk yarıyı 42 puanla lider kapattı.

SÜPER KUPA'YI BİTİGEN YÖNETECEK
2022/23 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da karşılaşacağı Süper Kupa mücadelesinin hakemi belli oldu. ATV'den yayınlanacak Süper Kupa filande Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

FENER ARA VERMEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa finali maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Pazar gecesi Galatasaray derbisinde 11'de oynayanlan rejenerasyon ile yetindi.

ASTON VİLLA FIRSAT KAÇIRDI
Premıer Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı. Liverpool ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Arsenal ise liderliğini sürdürmeyi başardı

TELEKOM'A ABD'Lİ GUARD
Türk Telekom, ABD'li guard Brandon Brown'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki basketbolcu Fransa, Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Brezilya, Avustralya, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail liglerinde oynadı

ESKİŞEHİR'DE AYRILIK VAR
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. Kırmızı-Siyahlı kulüp, sezon başından beri takımda görev yapan teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını bildirdi.

ERDEN TİMUR: TEMİZ ELLER ARTIK YAPILSIN
G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisinde şampiyonluğu etkileyecek bir hata yapıldığını söyledi. TFF'yi göreve davet eden Timur, "Futbolda temiz eller operasyonu yapılsın. Derhal başlanması lazım. Tüm tahkikatlar ve kanun değişikliği yapılsın. Bizim talebimiz bu" dedi.

KEMEN KONTRATINI FESHETTİ
Kayserispor'un 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldı. Kemen, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 72 kez formasını giydiği Kayserispor'da 6 gol attı.

GIULIANI DÖNEMİ KAPANDI
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Alberto Giuliani ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Giuliani'ye emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

ARSENAL'DEN TONEY HAMLESİ
İngiliz basını, Arsenal'in, Brentford'un 27 yaşındaki forvet Ivan Toney için teklif yapacağını öne sürdü. Haberde Topçular'ın, oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bilgisi de yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Sosyal desteklere ’memur’ artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA