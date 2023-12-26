Fenerbahçe’de Fred yoksa dertler büyük! Yokluğu 90 dakika boyunca hissedildi

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle geçtiğimiz pazar gecesi Galatasaray derbisine Fred'siz çıkan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.
Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle geçtiğimiz pazar gecesi Galatasaray derbisine Fred'siz çıkan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.
Fred'in yokluğunu 90 dakika boyunca hisseden Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı futbolcunun oynadığı ve oynamadığı maçlardaki istatistikleri de son derece çarpıcı. Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği 18 maçın tamamını kazandı.
Bu maçlarda Sarı- Lacivertliler kalesinde maç başına 0.7 gol gördü. Fred'siz Fenerbahçe 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı.