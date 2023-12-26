Edin Dzeko’dan maçta kafasını direğe vuran Icardi hakkında çarpıcı açıklama: Bunlar hep ağlıyor

Galatasaray 'ın Mauro Icardi açıklamasını paylaşan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap veren Fenerbahçe 'nin kaptanı Edin Dzeko , "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar" dedi.

Dzeko, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı.