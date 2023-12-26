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Edin Dzeko'dan maçta kafasını direğe vuran Icardi hakkında çarpıcı açıklama: Bunlar hep ağlıyor

Fenerbahçe kaptanı Dzeko, “Adam (Icardi) kafasını direğe vurdu ve onu Instagram’a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri” mesajını attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Edin Dzeko’dan maçta kafasını direğe vuran Icardi hakkında çarpıcı açıklama: Bunlar hep ağlıyor

Pazar gecesi oynanan derbinin ardından Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'dan çarpıçı açıklamalar geldi.

Galatasaray'ın Mauro Icardi açıklamasını paylaşan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap veren Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar" dedi.

Dzeko, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe taraftarının beğenisini kazandı.

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