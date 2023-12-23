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Rıza Çalımbay giderken herkese sitem etti! Beraber geldik beraber gitmeliydik

Rıza Çalımbay,”Samet ağabey, Feyyaz ve ben üçlü beraber resim çektirdik. Bu üçlü, resim çektiriyo-r sa, ayrılırken de beraber gitmeliydi”diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Rıza Çalımbay giderken herkese sitem etti! Beraber geldik beraber gitmeliydik

Rıza Çalımbay ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine Mert Günok'tan özür dileyerek başlayan Çalımbay, "Mert'i kötü niyetle eleştirmedim. Alınmasın. Çok karakterli bir kaleci" dedi. Deneyimli hoca, "Sözleşmemi 2 maç daha uzatmak istediler. Ben 2 maçlık bir antrenör değilim. Çok iyi antrenörlük yapan, başarıları olan biriyim.



Ben oraya 2 günlük, 1 aylık gelmem. Sadece Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu için elimi taşın altına koydum. Feyyaz Uçar hem yardımcımdı, hem de takım arkadaşımdı. Samet ağabey kaptanımdı, beraber oynadık. Üçlü beraber resim çektirdik, bundan güzel bir şey olabilir mi? Bu üçlü, resim çektiriyorsa beraber gitmesi gerekiyordu" diye konuştu. Başkan Hasan Arat'ın kendisi ile hiç görüşmediğini belirten Çalımbay kadro dışı kalan isimlerle ilgili, "Benim fikrim alınmadı" dedi. Çalımbay, Gedson için, "Doktor oynayabilir dedi. Gedson ise '3 kere sakat oynadım, yine tekrarladı. Bu kez oynamam' dedi" ifadelerini kullandı.

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