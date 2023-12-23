Müthış düello! F.Bahçe-G.Saray buluşması süper yıldızların mücadelesine sahne olacak

Türkiye'de nefesler tutuldu, gözler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Yarın Kadıköy'de oynanacak derbi maç büyük bir heyecana sahne olmanın yanı sıra dünya yıldızlarını da bir araya getirmiş olacak.

YILDIZLAR DA ÇARPIŞACAK Bu sezon flaş transferlerle Avrupa'yı sallayan her iki takımda yüksek kaliteye sahip oyuncular bulunuyor. Ev sahibi Fenerbahçe'de Edin Dzeko , Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ile yerli yıldızlar İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu öne çıkıyor. Misafir takım Galatasaray'da ise Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Sacha Boey gibi isimlerin dışında yerli yıldızlardan Kerem Aktürkoğlu sahne alacak. Bu, son yıllarda en yüksek kaliteye sahip kadroların mücadelesi de olacak.





SZYMANSKI, MERTENS'TEN ÖNDE

Kanarya'da tecrübeli golcü Edin Dzeko 12 gol, 4 asist üretirken, Cimbom'da ise Mauro Icardi 12 gol, 5 asistle öne çıkıyor. Kanarya'da 7 gol, 6 asist kaydeden Tadic'in çalım atma (0.7) konusunda 5 gol, 1 asiste sahip olan rakibi Wilfired Zaha'dan (2.9) geride olduğu görülüyor. Ev sahibinde hücumdaki önemli isimlerden Sebastian Szymanski ürettiği 8 gol, 5 asistle bu alandaki rakibi olan ve 2 gol, 4 asist kaydeden Mertens'den önde. Öte yandan bekte görev alan Ferdi Kadıoğlu ile Boey, birbirlerine yakın performanslar çiziyor.



RAKAMLAR 'FENER' DİYOR

Yarınki maç öncesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi G.Saray'dan istatistiki verilerde daha pozitif bir görüntüye sahip. 2.8 gol atma oranlı Kanarya, 2 ortalamaya sahip Cimbom'dan önde. Gol üretme beklentisinde Fenerbahçe 2.48, Galatasaray ise 2.17 oran yakaladı. Rakip ceza sahasında 35.3 oranında topla buluşan Kanarya, 32.6 oranlı rakibini geçti. Fener, top kapma ve ikili mücadelede de rakibinden önde