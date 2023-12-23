Aslan’da 2 yıldız zamana karşı! Davinson ile Ziyech yine antrenmana katılamadı

Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'a bu karşılaşma öncesinde iki kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile Faslı yıldız Hakim Ziyech dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniyle çıkmadılar.





Her iki futbolcunun da bugün bir kez daha deneneceği ancak hem Davinson Sanches hem de Hakim Ziyech'in Fenerbahçe derbisine yetişme şanslarının düşük olduğu ifade edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un savunmanın göbeğinde Fatih Karagümrük maçında olduğu gibi Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson'u oynatacağı öğrenildi.