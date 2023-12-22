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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ı evinde Alanya'ya boyun eğdi

9’da Colley’in golüyle öne geçen Beşiktaş’a cevabı 38’de Yusuf verdi. 87’de Janvier ve 90’da Eduardo Kartal’ın fişini çekti. Öte yandan siyah-beyazlılar son 3 maçta 8 puan kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Aralık 2023 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:01
Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’ı evinde Alanya’ya boyun eğdi

Beşiktaş Süper Lig'de Alanyaspor'a evinde 3-1 kaybetti. 9. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta top ceza sahası içindeki Colley'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi: 1-0. 30'da Alanyasporlu Balkovec'in 25 metreden yaptığı sert vuruş az farkla dışarı çıktı.

Konuk ekip Alanyaspor 38. dakikada beraberlik golünü buldu. Beşiktaş'ın stoperi Amartey'in ceza sahası içindeki müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir araya girdi. Dar açıdan yaptığı vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

3 DAKİKADA İKİ GOL YEDİ
70'te Hadziahmetovic'in vuruşunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı. 87'de Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası içine giren Oğuz pasında topu Janvier'e aktardı. Janvier de topu boş ağlara gönderdi: 1-2. 90'da kaleci Mert'in hatası sonrası topu önünde bulan Eduardo topu ceza sahası dışından ağlarla buluşturdu: 1-3. Beşiktaş evinde Alanya'ya kaybetti. Galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

AYBABA'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan Partizan-Kızılyıldız maçını tribünden takip etti. Aybaba'nın yanında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic'in de yer alması dikkat çekti. Aybaba; Partizan'ın 24 yaşındaki forveti Matheus Saldanha'nın yanı sıra Kızılyıldız'dan 25 yaşındaki santrfor oyuncusu Osman Bukari'yi izledi. Partizan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Saldanha bir gole imzasını atarken, Osman Bukari de bir asist katkısı verdi.



GİTGİDE ZAYIFLIYOR BU TAKIM!
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanya yenilgisi sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor ama devamı gelmiyor. Yediğimiz goller, bizi mahvediyor. Bu maçın istatistiklerine bakın. Üstün olan biziz. Her şey bizde ama bireysel hatalar kötü oldu" dedi. Çalımbay, "Kadro dışı kalan 5 adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerine baksalardı, her şeyi yapsalardı bambaşka olurdu. Git gide takım zayıflıyor" diye konuştu.



AMARTEY'E PROTESTO!
Karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor'un Yusuf Özdemir ile bulduğu golde büyük bir hataya imza atan Daniel Amartey, Beşiktaş taraftarı tarafından ayağına her top gelişinde yuhalandı. Ganalı stopere olan tepkiler maçın 2. yarısında da devam etti. Bazı taraftarlar ise tepki gösterenleri engellemeye çalıştı.



CHAMBERLAIN SAKATLANDI
Beşiktaş'ta dünkü maça ilk 11'de başlayan İngiliz orta saha oyuncusu Chamberlain, ikinci yarının başında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlık yaşayan Oxlade- Chamberlain, yerini Demir Ege'ye bıraktı. Sağ arka adalesinden sorun yaşayan İngiliz yıldızın durumu bugün çekilecek MR'dan sonra netleşecek.

TAYYİP TALHA 263 GÜN SONRA
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.

ÇALIMBAY'DAN 4 ROTASYON
Beşiktaş'ta, Lugano maçının 11'inde başlayan kaleci Ersin, Bakhtiyor, Emrecan ve Tayfur yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Colley ve Masuaku 11'de görev yaptı.

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