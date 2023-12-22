Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’ı evinde Alanya’ya boyun eğdi





GİTGİDE ZAYIFLIYOR BU TAKIM!

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanya yenilgisi sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor ama devamı gelmiyor. Yediğimiz goller, bizi mahvediyor. Bu maçın istatistiklerine bakın. Üstün olan biziz. Her şey bizde ama bireysel hatalar kötü oldu" dedi. Çalımbay, "Kadro dışı kalan 5 adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerine baksalardı, her şeyi yapsalardı bambaşka olurdu. Git gide takım zayıflıyor" diye konuştu.





AMARTEY'E PROTESTO!

Karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor'un Yusuf Özdemir ile bulduğu golde büyük bir hataya imza atan Daniel Amartey, Beşiktaş taraftarı tarafından ayağına her top gelişinde yuhalandı. Ganalı stopere olan tepkiler maçın 2. yarısında da devam etti. Bazı taraftarlar ise tepki gösterenleri engellemeye çalıştı.





CHAMBERLAIN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta dünkü maça ilk 11'de başlayan İngiliz orta saha oyuncusu Chamberlain, ikinci yarının başında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlık yaşayan Oxlade- Chamberlain, yerini Demir Ege'ye bıraktı. Sağ arka adalesinden sorun yaşayan İngiliz yıldızın durumu bugün çekilecek MR'dan sonra netleşecek.



TAYYİP TALHA 263 GÜN SONRA

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.



ÇALIMBAY'DAN 4 ROTASYON

Beşiktaş'ta, Lugano maçının 11'inde başlayan kaleci Ersin, Bakhtiyor, Emrecan ve Tayfur yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy, Mert Günok, Colley ve Masuaku 11'de görev yaptı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN