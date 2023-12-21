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Dzeko'nun yokluğunda Batshuayi sahne aldı! Fenerbahçe Kayseri'yi 4 golle yıktı

Lider Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3)’nin golleriyle 3 puana uzandı. Uzatma dakikalarında iki yıldızı Fred ve Mert Hakan kızardı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Dzeko’nun yokluğunda Batshuayi sahne aldı! Fenerbahçe Kayseri’yi 4 golle yıktı

Fenerbahçe Kayserispor'u deplasmanda 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 8. dakikada Fred'in pasında ceza sahası önünde topu alan Cengiz Ünder yüzünü kaleye döndükten sonra sağ ayağıyla vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1. 41'de Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içinde topu alan Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak kaleci Bilal'i çaresiz bıraktı: 2-0.

KAYSERİ'DE GOL YAĞMURU
45'te Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen tamamladı: 1-2. 50'de Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Ferdi'nin ceza sahası içinden vuruşu Batshuayi'nin önünde kaldı. Belçikalı yıldız dönen topu filelerle buluşturdu: 1-3. 53'te Kemen'in şutu Djiku'nun eline çarptı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Thiam gole çevirdi: 2-3. 73'te Cardoso beraberlik golünü attı: 3-3. 76'da Gökhan'ın eline çarpan top sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıyı Batshuayi golle sonuçlandırdı: 3-4. Fenerbahçe zirveyi bırakmadı.



3 PUAN ALDIK AMA BİRAZ HASARLI OLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel. Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak" diye konuştu.



90+8'DE FRED ŞOKU!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-Lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü. Bu arada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Crespo Galatasaray derbisi öncesi kart sınırındaydı. İrfan Can, Kayserispor maçının 72. dakikasında oyuna dahil olurken Crespo mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI
F.Bahçe'nin sezon başında büyük umatlarla transfer ettiği Cengiz Ünder 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı milli oyuncu bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Milli oyuncu, Batshuayi'nin ilk golünde de asist yaptı.

KANARYA HIZLI BAŞLIYOR
Kanarya, bu sezon lig maçlarının ilk 15 dakikasında en fazla gol atan takım konumunda. Kanarya ilk 15 dakikada rakip filelere tam 9 gol gönderdi. Dün de Cengiz Ünder maçın başında gol attı.

BATSHUAYI MÜTHİŞ DÖNDÜ!
F.Bahçe'de Edin Dzeko'nun yokluğunda Kayserispor maçına ilk 11'de başlaya n Michy Batshuayi hat-trickle yıldızlaştı. Belçikalı golcü ligde ilk gollerine imza attı. Avrupa'da da 5 golü bulunan Belçikalı golcü gol sayısını 8'e yükseltti

KARİYER REKORU
Bu sezon Süper Lig'deki 12'nci golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Mame Thiam, Süper Lig kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı. 12. golünü atan Thiam, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fenerbahçe formaları da giydi.

EN FAZLA PENALTI F.BAHÇE'YE
Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan (8) ve penaltı golü atan (6) takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, Kayserispor deplasmanında da penaltı kazandı. Penaltıyı Michy Batshuayi ağlara yolladı.

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