Dzeko’nun yokluğunda Batshuayi sahne aldı! Fenerbahçe Kayseri’yi 4 golle yıktı





CENGİZ ÜNDER SİFTAH YAPTI

F.Bahçe'nin sezon başında büyük umatlarla transfer ettiği Cengiz Ünder 8. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı milli oyuncu bu golle Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. Milli oyuncu, Batshuayi'nin ilk golünde de asist yaptı.



KANARYA HIZLI BAŞLIYOR

Kanarya, bu sezon lig maçlarının ilk 15 dakikasında en fazla gol atan takım konumunda. Kanarya ilk 15 dakikada rakip filelere tam 9 gol gönderdi. Dün de Cengiz Ünder maçın başında gol attı.



BATSHUAYI MÜTHİŞ DÖNDÜ!

F.Bahçe'de Edin Dzeko'nun yokluğunda Kayserispor maçına ilk 11'de başlaya n Michy Batshuayi hat-trickle yıldızlaştı. Belçikalı golcü ligde ilk gollerine imza attı. Avrupa'da da 5 golü bulunan Belçikalı golcü gol sayısını 8'e yükseltti



KARİYER REKORU

Bu sezon Süper Lig'deki 12'nci golünü Fenerbahçe ağlarına gönderen Mame Thiam, Süper Lig kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı. 12. golünü atan Thiam, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fenerbahçe formaları da giydi.



EN FAZLA PENALTI F.BAHÇE'YE

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan (8) ve penaltı golü atan (6) takım Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler, Kayserispor deplasmanında da penaltı kazandı. Penaltıyı Michy Batshuayi ağlara yolladı.

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