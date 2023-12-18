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Nyon’da heyecan dorukta! Avrupa’da bugün kura heyecanı yaşanacak.

Avrupa’da bugün kura heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray ile Konferans Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’nin rakipleri de belli olacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Nyon’da heyecan dorukta! Avrupa’da bugün kura heyecanı yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura töreninin ardından temsilcilerimizin rakipleri de netleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılmaya hak kazanan Cimbom, kurada seri başı olarak yer almayacak.



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın rakipleri TSİ 15.00'te başlayacak kurada belli olacak. Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları da TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

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