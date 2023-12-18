Nyon’da heyecan dorukta! Avrupa’da bugün kura heyecanı yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura töreninin ardından temsilcilerimizin rakipleri de netleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan katılmaya hak kazanan Cimbom, kurada seri başı olarak yer almayacak.