Nefes kesen maçı Eczacıbaşı kazandı!  Dünyanın en büyüğü oldu

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank 'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavi t, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit , skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi. Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.





BAKAN OSMAN BAK İKİ TAKIMI DA KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank'ı tebrik etti. BAK, 'Türk Finali'nde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i gümüş madalya kazanan VakıfBank'ı da mücadelesi için kutluyorum" diye konuştu.





MVP TİJANA BOSKOVİC OLDU

Türk finalinde mutlu sona Eczacıbaşı Dynavit oluşırken karşılaşmanın ardından 'Rüya Takım' da belli oldu. Dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) Eczacıbaşı'nın Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic seçildi. Eczacıbaşı'ndan Elif Şahin en iyi pasör, Vakıfbank'tan Gabi en iyi smaçör, Eczacıbaşı'dan Zehra Güneş ve Jovana Stevanovic en iyi orta oyuncu, Vakıfbank'tan Ayça Aykaç da en iyi libero seçildiler.





Tianjin Bohai 3'ÜNCÜ OLDU

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti.