Kıng’e Burnley kancası! Ada ekibi Norveçli oyuncu için teklif hazırlığında

İngiltere'de Watford forması giydikten sonra 2022'de Fenerbahçe'ye katılan Joshua King, şu ana kadar beklenen patlamayı yapamadı. Kanarya'da gözden düşen oyuncuya, Ada'dan bir talip daha çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal 'ın Fenerbahçe'de düzenli olarak ilk 11'de şans vermediği 31 yaşındaki futbolcuya Middlesbrough sonrası Burnley ekibi de kancayı taktı.

Hücum hattını kuvvetlendirmek için devre arasında takviye yapmak isteyen Burnley ekibinin Sarı- Lacivertli oyuncunun menajeriyle temas kurduğu ve resmi teklif için hazırlık yaptığı belirlendi. Fenerbahçe de sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu satıp maksimum gelir hedefliyor.

KING'E ADA YOLU GÖRÜNDÜ

Sarı-Lacivertli yönetimin, Joshua King için 5 milyon Euro gibi bir teklife sıcak bakacağı belirtildi. 2019 yılında kariyeri adına yükselişe geçen ve o dönem 20 milyon Euro değer biçilen futbolcu, Fenerbahçe'de şu ana kadar 41 maçta oynadı ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





Bu sezon 14 maçta 4 kez fileleri havalandıran King, Norveç Milli Takımı'nda ise 62 maçta 20 gol kaydettiö. King'e güncel verilere göre; 4 milyon Euro değer biçiliyor. Oyuncunun bir sonraki durağının yeniden İngiltere olması bekleniyor.





