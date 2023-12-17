Golbol Milli Takım kafilesi İstanbul’a indi





Ay-yıldızlı kafile, bugün İstanbul Havalimanı'na geldi. Ay-yıldızlı sporcuları havalimanında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu karşıladı. Aksu, burada yaptığı açıklamada, bu şampiyonluğun çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Bugün İstanbul Havalimanı'na bir uçak indi.

Bu uçak takım sporları tarihimizin en başarılı sporcularını taşıyordu. Zaferlerine yeni zaferler ekleyen Golbol Kadın Milli Takımımız ve onlarla birlikte Avrupa 3.'sü olan Golbol Erkek Milli takımımızdı. Hem de ne şampiyonluk! Finalde her iki takımımız da İsrail'i yenmiş, bu zaferi Gazzeli çocuklara armağan etmişlerdi. Zaferleri kadar büyük yürekleri olan bu sporcuları karşılamak bizim için büyük bir şanstı. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır çocuklar. İyi ki bu ülkenin kahraman sporcularısınız, iyi ki bu sporcularla bir aradayız" diye konuştu.

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