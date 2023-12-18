King ve Kent’in alternatifi İngiltere Ligi’nden bulundu! Fenerbahçe Damsgaard için teklif yapmayı planlıyor

HEDEF OYUNCU DAMSGAARD Devre arası dönemde Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, gündemine Brendford 'un Danimarkalı yıldızı Mikkel Damsgaard'ı aldı. 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başlayan Sarı-Lacivertli yetkililer, Ada ekibiyle de resmi temaslara yakında geçecek. 1.80 boyundaki Damsgaard, sol kanadın dışında 10 numara ve santrforda oynuyor. Futbolcunun kontratı ise 2027'de bitecek.





45 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Profesyonel kariyerinde bugüne kadar 192 maça çıkan Mikkel Damsgaard, rakip filelere 19 gol atarken, 25 de asist katkısı yaptı. 2021 yılında 20 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcuya güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor. Sağ ayağını etkin şekilde kullanan Damsgaard, geçen sezon 34, bu sezon ise 2 karşılaşmada görev aldı. Fenerbahçe'nin yeni gözdesi, daha önce Nordsjaelland ve Sampdoria takımlarının başarısı için de ter dökmüştü.