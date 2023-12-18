Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'in "Sol bek transferi yapacağız" açıklamasından sonra bu bölge için çalışmalarını sürdüren yönetimin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'te forma giyen Bradley Locko için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibine 3,5 milyon Euro'luk bir rakam önerdği belirtildi. Aslan'ın limitleri aşmamak için zorunlu opsiyon teklifi yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı.







15 MAÇTA 1 ASİSTE İMZA ATTI

Fransız ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi. Angelino'yu opsiyon sorunu nedeniyle bir daha oynatamayacak olan Sarı-Kırmızılı takımın Kazımcan'ın yetersiz performansı nedeniyle de Locko ismine yöneldiği ifade ediliyor. Brest formasıyla bu sezon ligde 15 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti bulunuyor. Güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçilen Locko'nun takımı ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.