Aboubakar’dan şok hamle! Beşiktaş’ı sildi

Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak gün önemli bir gelişme yaşandı. Kadro dışı bırakılan beş futbolcudan biri olan Aboubakar'dan dün dikkat çeken bir hamle geldi.





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Kamerunlu yıldız, Instagram hesabından Beşiktaş Kulübü'nü takipten çıkardı. Aboubakar'ın bu hamlesi Beşiktaş'tan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Aboubakar'ın saç ektirdiği ve bu nedenle 'sakatım' diyerek maça çıkmadığı öne sürülmüştü. 31 yaşındaki yıldız bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak Aboubakar, Sergen Yalçın döneminde de sözleşmesi otomatik olarak uzamaması için sakatlığı bahane edip maçlara çıkmamış böylece maç kotasını doldurmamıştı. Kamerunlu santrfor bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 11 gol atıp 2 de asist yaptı.

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