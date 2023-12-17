Trabzon’un hocası Abdullah Avcı futbolcularını uyardı: Rehavete geçit yok

Ancak ara transfer dönemi yaklaşırken daha az forma şansı bulan isimlerin de sürelerini artırarak, gidecekler konusundaki kararlarını da netleştirmek istiyor. Bu arada Trabzonspor'un salı günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının deplasman biletlerinin tükendiği de gelen haberler arasında.

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