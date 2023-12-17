Trabzon’un hocası Abdullah Avcı futbolcularını uyardı: Rehavete geçit yok

Trabzonspor'un salı günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı büyük bir titizlikle takımı hazırlıyor.
Trabzonspor'un salı günü İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı büyük bir titizlikle takımı hazırlıyor.
Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta alınan farklı galibiyetin oyuncularda bir rehavet oluşturmasını istemeyen tecrübeli teknik adam, "Rakibe saygı göstererek ve asla rehavete kapılmayarak oynamalıyız. Maçlar oynanmadan kazanılmaz" dedi.
KADRO AYNI KALACAK...
İstanbulspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta takımın taktik anlayışa bağlı kalmasını ve oyunu geliştirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ideal 11'inde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Ancak ara transfer dönemi yaklaşırken daha az forma şansı bulan isimlerin de sürelerini artırarak, gidecekler konusundaki kararlarını da netleştirmek istiyor. Bu arada Trabzonspor'un salı günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının deplasman biletlerinin tükendiği de gelen haberler arasında.