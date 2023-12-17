Aslan’da transfer ’faslı’! Galatasaray Genk’in 10 numarasını transfer etmek için harekete geçti

Avrupa 'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray kurmaylarının önümüzdeki günlerde Belçika seferine çıkacağı ve transferi noktalamak için uğraş verecekleri belirtildi. 19 yaşındaki Faslı yıldız bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Belçika Ligi'nde bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen El Khannouss, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen 3 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyen yıldız oyuncuyu Fransa, İtalya ve İspanya Ligi takımlarının da yakından takip ettiği biliniyor. Transfermarkt değeri 18 milyon Euro olan Faslı yıldız futbolcu için G.Saray'ın 10 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Faslı oyuncunun kulübü Genk'in El Khannouss'un transferinden beklentisi ise en az 15 milyon Euro. Sarı- Kırmızılı Yönetimin bu rakamı pazarlıklar makul seviyelere çekmesi bekleniyor.



DEĞERİNE DEĞER KATTI

Cimbom'un transfer etmek istediği Faslı yıldız El Khannouss'un 2022 yılında transfermart'a göre piya değeri sadece 100 bin Euro idi. Şimdiki değeri ise tam 18 milyon Euro olarak gözüküyor.