Modric bombası: İspanyol basını Beşiktaş’ın Real Madrid’in Hırvat yıldızı ile ilgilendiğini iddiasında bulundu

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş 'la ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. El Gol'ün haberine göre Siyah-Beyazlı takımın sezon sonunda Real Madrid 'den ayrılması beklenen 38 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric ile ilgilendiği öne sürüldü.

Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan tecrübeli futbolcuyu Süper Lig'den Beşiktaş 'ın da kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sezon sonunda serbest kalacak Hırvat futbolcunun Suudi Arabistan'dan da teklifler aldığı ama kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için sezon sonu girişimlere başlaması bekleniyor. Real Madrid formasıyla bu sezon 18 maçta 2 asist yapan tecrübeli orta saha her ne kadar yaşlanmış olsa da hala pozisyonun sayılı isimlerinden biri konumunda.



DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, bugün yapılacak. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak. Hasan Arat'ın başkan olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.