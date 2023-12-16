Aslan’ın hedefi Luan Candido: Angelino’nun yerine sol bek arayan Cimbom, Brezilyalı futbolcuyu listesine ekledi

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı. Cimbom, Angelino ve Kazım Karataş'ın yer aldığı sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Aslan'ın o bölge için düşündüğü isimlerden biri de Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido. Galatasaray scoutlarının 22 yaşındaki sol bek için teknik ekibe olumlu referans verdiği ve Okan Buruk'un da transferi onayladığı öğrenildi.