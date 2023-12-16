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Aslan’ın hedefi Luan Candido: Angelino'nun yerine sol bek arayan Cimbom, Brezilyalı futbolcuyu listesine ekledi

Sarı-Kırmızılılar, Brezilya temsilcisi Bragantino’da forma giyen 22 yaşındaki Candido için çalışmalara başladı. Öte yandan genç yıldızın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:07
Aslan’ın hedefi Luan Candido: Angelino’nun yerine sol bek arayan Cimbom, Brezilyalı futbolcuyu listesine ekledi

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalara başladı. Cimbom, Angelino ve Kazım Karataş'ın yer aldığı sol bek mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Aslan'ın o bölge için düşündüğü isimlerden biri de Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen Luan Candido. Galatasaray scoutlarının 22 yaşındaki sol bek için teknik ekibe olumlu referans verdiği ve Okan Buruk'un da transferi onayladığı öğrenildi.

2022 yılında 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Bragantino'ya transfer olan Candido'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 29 karşılaşmada görev alan genç yıldız 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Palmeiras ve Leipzig takımlarının da formasını giyen Candido, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Galatasaray, Brezilyalı genç yıldızı transfer ederek ondan ilerleyen yıllarda iyi gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcao'yu Sevilla'ya 13 milyon Euro'ya satmıştı.

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