500 milyonluk hüsran: Galatasaray’da 5 futbolcu büyük hayal kırıklığı yaşattı

3.1 milyon Euro gelir elde edeceği açıklanan Ndombele, 500 bin Euro bonservis maliyeti ve 20 milyon TL de maaşı olan Halil Dervişoğlu da sınıfı geçemedi. Ayrıca 2.75 milyon Euro maliyeti olan Portekizli oyuncu Sergio Oliveira da fiyasko isimler arasına adını yazdırdı. Bu futbolcuların maliyeti toplamda 500 milyon lirayı buldu.