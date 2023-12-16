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500 milyonluk hüsran: Galatasaray'da 5 futbolcu büyük hayal kırıklığı yaşattı

Angelino, Kerem Demirbay, Ndombele, Halil Dervişoğlu gibi isimlerin dışında Sergio Oliveira da beklentileri karşılayamadı. 5 futbolcu sadece 2 gole katkı verirken, maliyetleri ise 500 milyon TL’yi buldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Aralık 2023 Güncelleme 16 Aralık 2023, 07:06
500 milyonluk hüsran: Galatasaray’da 5 futbolcu büyük hayal kırıklığı yaşattı

Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, bu sezon gerçekleştirdiği bazı transferlerden ise istediği verimi alamadı.

Sarı-Kırmızılılar'da Angelino, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlu gibi isimlerin dışında Oliveira da yönetime mali yük oldu.

14 MİLYON EURO'YU BULDU
Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, 3.7 milyon Euro bonservisi ve 1 milyon Euro maaşıyla 4.7 milyon Euro'ya mal oldu. 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.3 milyon Euro da maaş geliri bulunan Angelino da sınıfı geçemedi.

3.1 milyon Euro gelir elde edeceği açıklanan Ndombele, 500 bin Euro bonservis maliyeti ve 20 milyon TL de maaşı olan Halil Dervişoğlu da sınıfı geçemedi. Ayrıca 2.75 milyon Euro maliyeti olan Portekizli oyuncu Sergio Oliveira da fiyasko isimler arasına adını yazdırdı. Bu futbolcuların maliyeti toplamda 500 milyon lirayı buldu.



SADECE 2 GOLE KATKI YAPTILAR
Transfer olduktan sonra 16 maçta görev alan Kerem Demirbay, 11 karşılaşmada şans bulan Halil Dervişoğlu ve 10 maçta forma giyen Tanguy Ndombele skora katkı veremedi. Sergio Oliveira 1 gol atarken, İspanyol bek Angelino da sadece 1 asist üretti. 5 oyuncu, sadece 2 gole katkıda bulundu ve sıkça eleştirildi.



OLIVEIRA'DAN KÖTÜ HABER
Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın sağlık durumu belli oldu. 31 yaşındaki futbolcunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğu belirtildi. Oliveira'nın tedavisine başlandığı ve bu sürecin yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.

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