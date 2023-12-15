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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Odak noktamız saha içi"

Abdullah Avcı, “Uzun senelerdir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var, 68’e 105, oyunun içi” dedi. Öte yandan Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesine yaptığı ziyareti değerlendiren Avcı, "Ben tarihi seviyorum. Trabzonspor tarihiyle büyüdük. Geldiğimde umarım ben de yer alırım demiştim. Şükürler olsun yer aldık" diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Odak noktamız saha içi

Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesine yaptığı ziyareti değerlendiren Avcı, "Ben tarihi seviyorum. Trabzonspor tarihiyle büyüdük. Geldiğimde umarım ben de yer alırım demiştim. Şükürler olsun yer aldık" diye konuştu.

A.Gücü-Ç.Rize maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen yumruklu saldırı olayıyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Uzun senedir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var. 68'e 105, oyunun içi. Oyunu, oyuncuyu geliştirmek. Oyuncu kalitesini yukarı çıkarmak. Tamamen ilgilendiğim bu. Hepimiz üzüldük. Umarım böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız" dedi.



POYET'TEN SÜRPRİZ ZİYARET
Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü Gustavo Poyet, Trabzon'a gelerek Bordo-Mavili kulübü ziyaret etti. 56 yaşındaki futbol adamı, Bordo- Mavili takımın antrenmanını izleme fırsatı buldu. Abdullah Avcı ile kısa bir görüşme yapan Poyet, Yunanistan Milli Takım futbolcuları Bakasetas, Kourbelis ve Fountas'ın son durumları hakkında Avcı'dan bilgi aldı.

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