Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Odak noktamız saha içi"

Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesine yaptığı ziyareti değerlendiren Avcı, "Ben tarihi seviyorum. Trabzonspor tarihiyle büyüdük. Geldiğimde umarım ben de yer alırım demiştim. Şükürler olsun yer aldık" diye konuştu.

A.Gücü-Ç.Rize maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen yumruklu saldırı olayıyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Uzun senedir teknik adamlık yapıyorum. Benim kaldığım tek alan var. 68'e 105, oyunun içi. Oyunu, oyuncuyu geliştirmek. Oyuncu kalitesini yukarı çıkarmak. Tamamen ilgilendiğim bu. Hepimiz üzüldük. Umarım böyle bir şeyle tekrar karşılaşmayız" dedi.