PFDK kararı açıkladı: Yumruğun bedeli ağır oldu! Faruk Koca’ya ömür boyu men

PFDK dünyanın gündemine oturan olayın cezasını kesti. Ankaragücü- Rizem maçı bitimi çıkan olaylar sonrası kurul, eski başkan Faruk Koca 'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, 3 yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Ankaragücü Kulübü 'ne ise 5 maç seyircisiz ve 2 milyon TL para cezası ile çirkin tezahürattan 200 bin TL ceza kesildi.

YİNE RİZE İLE OYNAYACAKLAR

Sarı-Lacivertliler, ligde Hatay, Trabzon, Kasımpaşa ve Karagümrük ve 16 Ocak'ta Türkiye Kupası'ndaki Rize maçında seyircisiz olacak. Halil Umut Meler'e yerdeyken vuran kulüp görevlileri Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya da sürekli hak mahrumiyeti cezası aldı. Cahit Şahin 75 gün hak mahrumiyeti ile 140 bin TL, Yusuf Buğra Tanık 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı. Yöneticilerden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'e ihtar cezası verildi.