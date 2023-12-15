UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Son 16’ya kalan takımlar hangileri? FB Avrupa Ligi puan durumu!

Fenerbahçe, grubunu lider olarak tamamlayarak play-off maçlarına katılmadan son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Bu durum, takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki performansını yükseltti. Şimdi ise gözler, play-off turu kura çekimine çevrildi.