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UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Son 16'ya kalan takımlar hangileri? FB Avrupa Ligi puan durumu!

UEFA Konferans Ligi'nde H Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, önemli bir avantaj elde ederek play-off turunu atladı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu başarı, sarı lacivertli futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği kura çekimini merak konusu haline getirdi. Peki, UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Son 16'ya kalan takımlar hangileri? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 10:13 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:13
UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Son 16’ya kalan takımlar hangileri? FB Avrupa Ligi puan durumu!

Fenerbahçe, grubunu lider olarak tamamlayarak play-off maçlarına katılmadan son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Bu durum, takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki performansını yükseltti. Şimdi ise gözler, play-off turu kura çekimine çevrildi.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Konferans Ligi Play-Off maçları UEFA takvimine göre Şubat ayında, son 16 maçları ise Mart ayında oynanacak.

H GRUBU PUAN DURUMU

H grubunun puan durumu ise şu şekilde;

1. Fenerbahçe (12 puan),

2. Ludogorets (12 puan),

3. Nordsjaelland (10 puan),

4. Spartak Trnava (1 puan).

İşte UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Olympiakos

Ajax

Real Betis

Sturm Graz

Royale Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa

Servette

Molde

Bratislava

Gent

Dinamo Zagreb

Bodo/Glimt

Legia Varasova

Ferençvaroş

Frankfurt

Ludogorets

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