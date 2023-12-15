UEFA Konferans Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? Son 16’ya kalan takımlar hangileri? FB Avrupa Ligi puan durumu!

Fenerbahçe, grubunu lider olarak tamamlayarak play-off maçlarına katılmadan son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Bu durum, takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki performansını yükseltti. Şimdi ise gözler, play-off turu kura çekimine çevrildi.
Fenerbahçe, grubunu lider olarak tamamlayarak play-off maçlarına katılmadan son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi. Bu durum, takımın UEFA Konferans Ligi'ndeki performansını yükseltti. Şimdi ise gözler, play-off turu kura çekimine çevrildi.
UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi Play-Off maçları UEFA takvimine göre Şubat ayında, son 16 maçları ise Mart ayında oynanacak.
H GRUBU PUAN DURUMU
H grubunun puan durumu ise şu şekilde;
1. Fenerbahçe (12 puan),
2. Ludogorets (12 puan),
3. Nordsjaelland (10 puan),
4. Spartak Trnava (1 puan).
İşte UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Olympiakos
Ajax
Real Betis
Sturm Graz
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets