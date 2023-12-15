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İsmail Kartal farklı galibiyeti yorumladı: "Kupayı almak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı kazandıkları Spartak Trnava maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik."

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
İsmail Kartal farklı galibiyeti yorumladı: Kupayı almak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı kazandıkları Spartak Trnava maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz" diye konuştu.



OSAYI'Yİ RİSKE ETMEDİK
Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu İsmail Kartal, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak istiyoruz. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İsmail hoca, maç içersinde sakatlanan sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel ile ilgili olarak ise, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" dedi. Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı, bu sezon tüm kupalara talip olduklarını bir kez daha tekrarlayarak, "Sezon sonunda taraftarımıza bayram yaşatacağız" dedi.

BİRİ EDIN DZEKO'YU DURDURSUN!
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, dün gece gollerine devam etti. Bu sezon 21. maçına çıkan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 16 golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 7 de asist yaptı. Toplamda 23 gole katkıda bulundu. Konferans Ligi'ndeki ilk 4 maçta forma giymeyen Edin Dzeko, Nordsjaelland ile oynanan maçta 28 dakika sahada kalmıştı. Dünkü maça ilk 11'de başlayan Boşnak orta saha ilk yarıda dünyaları kaçırdı ama ikinci yarıda 2 dakika içinde attığı gollerle taraftarını ayağa kaldırdı. Edin Dzeko'nun Süper Lig'de ise 12 golü bulunuyor.

TADIC'TEN MİNİ RESİTAL
Sarı-Lacivertliler'in Sırp yıldızı Dusan Tadic her geçen gün performansını artırmaya devam ediyor. 34 yaşındaki futbolcu Spartak Trnava maçında da etkili oyunuyla taraftarallara mini bir resital sundu. 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golde attığı mükemmel pasla asisti yapan isim olan tecrübeli futbolcu 48'de kaydettiği penaltı golüyle de taraftaralarını coşturdu. Maç boyuncu etkili bir oyun ortaya koyan yıldız futbolcu taraftarlardan da tam not aldı. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 27 maça çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 12 asistle 20 gole doğrudan katkı yapmayı başardı.



FENER REKOR KIRDI!
Spartak Trnava maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında 36 kez topla buluşan Fenerbahçe bu sezon bir Konferans Ligi karşılaşmasının ilk yarısında en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Fenerbahçe ilk 45 dakikada Trnava kalesine 11 şut gönderirken 4'ü kaleyi buldu. Sarı-Lacivertliler bu sezon Konferans Ligi'nde en fazla isabetli (10) ve toplam şut çektiği (22), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (56) ve gol beklentisine girdiği (4.21 gol beklentisi) maçı S.Trnava karşısında oynadı.

KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçına göre Spartak Trnava maçının ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişik yaptı. Kalede Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Kartal, UEFA listesinde olmayan Samet Akaydın'ın yerine de Jayden Oosterwolde'ye görev verdi. Başarılı teknik adam, orta sahada ise Portekizli Miguel Crespo'nun yerine İsmail'i oynattı.

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