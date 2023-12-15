İsmail Kartal farklı galibiyeti yorumladı: "Kupayı almak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal , farklı kazandıkları Spartak Trnava maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz" diye konuştu.





OSAYI'Yİ RİSKE ETMEDİK

Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu İsmail Kartal, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak istiyoruz. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İsmail hoca, maç içersinde sakatlanan sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel ile ilgili olarak ise, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" dedi. Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı, bu sezon tüm kupalara talip olduklarını bir kez daha tekrarlayarak, "Sezon sonunda taraftarımıza bayram yaşatacağız" dedi.