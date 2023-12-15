İsmail Kartal farklı galibiyeti yorumladı: "Kupayı almak istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı kazandıkları Spartak Trnava maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz" diye konuştu.
OSAYI'Yİ RİSKE ETMEDİK
Sarı-Lacivertliler'in teknik patronu İsmail Kartal, "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak istiyoruz. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. İsmail hoca, maç içersinde sakatlanan sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel ile ilgili olarak ise, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" dedi. Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı, bu sezon tüm kupalara talip olduklarını bir kez daha tekrarlayarak, "Sezon sonunda taraftarımıza bayram yaşatacağız" dedi.
BİRİ EDIN DZEKO'YU DURDURSUN!
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, dün gece gollerine devam etti. Bu sezon 21. maçına çıkan 37 yaşındaki yıldız oyuncu 16 golüne imza attı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 7 de asist yaptı. Toplamda 23 gole katkıda bulundu. Konferans Ligi'ndeki ilk 4 maçta forma giymeyen Edin Dzeko, Nordsjaelland ile oynanan maçta 28 dakika sahada kalmıştı. Dünkü maça ilk 11'de başlayan Boşnak orta saha ilk yarıda dünyaları kaçırdı ama ikinci yarıda 2 dakika içinde attığı gollerle taraftarını ayağa kaldırdı. Edin Dzeko'nun Süper Lig'de ise 12 golü bulunuyor.