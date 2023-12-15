Fenerbahçe, Spartak Trnava’yı Kadıköy’de gole boğdu! Konferans Ligi’nde son 16’ya direkt kaldı

Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam ediyor... Spartak Trnava'yı konuk eden Sarı-Lacivertliler, 90 dakika üstün oynadığı maçı 4-0'lık sonuçla kazandı. 2'de Kosa'nın vuruşunu İrfan Can kurtardı. 12'de Dzeko'nun şutu yandan auta gitti. 23'te Dzeko bu kez kaleci Takac'a takıldı. 26'da Fred'in ortasını Duric ıskaladı, Dzeko yakından vurup auta yolladı. 33'te Osayi-Samuel sert vurdu, Takac kornere çeldi. 36'da Tadic'in pasında Ferdi Kadıoğlu soldan ceza sahasına girip iki rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.





DZEKO PENALTIYI ALDIRDI

47'de Dzeko savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı çaldı. 48'de Tadic penaltıda ağları sarstı: 2-0. 59'da Ferdi penaltı noktasına doğru topla geldi ve Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun vuruşunda top direkten geri döndü ve Tadic'in önünde kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci Takac'ın çıkardığı topu bu kez Dzeko ağlara gönderdi: 3-0. 63'te baskıyla topu kazanan İsmail'in uzun pasında yaptığı deparla ceza sahasına giren İrfan Can, Dzeko'ya asist yaptı: 4-0. Fenerbahçe, Ludogorets'in kazanmasıyla averajla lider oldu ve son 16 turuna kaldı.