Beşiktaş, Konferans Ligi’nden 3 puanı alıp ayrıldı! Genç futbolcular taraftara umut oldu

22'de Salih'in şutu kaleci Saipi'den sekip kornere gitti. 36'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.

Siyah- beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 47'de Muleka'nın sert şutunu kaleci Saipi güçlükle çıkardı. 53'te Muleka'nın şutu auta gitti. 59'da Semih gole yaklaştı ama olmadı. 60'ta Semih bir kez daha pozisyona girdi fakat auta yolladı. 88'de genç futbolcu Emrecan Terzi'nin uzaklardan şutu ağları sarstı: 0-2.