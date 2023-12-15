Beşiktaş, Konferans Ligi’nden 3 puanı alıp ayrıldı! Genç futbolcular taraftara umut oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son maçına çıkan Beşiktaş, futbolcularına galibiyet hediye etti. 12. dakikada Sabatini vurdu Ersin kornere çeldi. 16'da Bislimi'nin şutu auta çıktı.
UEFA Konferans Ligi'nde son maçına çıkan Beşiktaş, futbolcularına galibiyet hediye etti. 12. dakikada Sabatini vurdu Ersin kornere çeldi. 16'da Bislimi'nin şutu auta çıktı.
22'de Salih'in şutu kaleci Saipi'den sekip kornere gitti. 36'da ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Cenk'in vuruşunda top savunmadan geri döndü.
Siyah- beyazlı oyuncu dar açısına rağmen savunmadan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 47'de Muleka'nın sert şutunu kaleci Saipi güçlükle çıkardı. 53'te Muleka'nın şutu auta gitti. 59'da Semih gole yaklaştı ama olmadı. 60'ta Semih bir kez daha pozisyona girdi fakat auta yolladı. 88'de genç futbolcu Emrecan Terzi'nin uzaklardan şutu ağları sarstı: 0-2.
12 MAÇ SONRA GELEN AVRUPA GALİBİYETİ
Lugano'yu 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında grup ve sonrası aşamalarındaki en uzun galibiyet hasretini sonlandırdı. 12 maçtır kazanamayan Beşiktaş kötü seriye nokta koydu. İkili averajda rakibine karşı toplamda 4-3'lük üstünlük kuran Kartal 3. oldu.