5 futbolcuya af çıktı: Beşiktaş’ta taşlar yeniden yerinden oynuyor!

Futbolcuların kadro dışı bırakıldıkları için kontratlarını feshetme hakkına sahip olduğu ve alacakları maaşların yükümlülüğü Beşiktaş'a yükleneceği için yönetimin bu kararı zorunlu aldığı iddia edildi. Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Onana ve Bailly takımla çalışmalara başlayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay görev verirse oyuncular maça da çıkacak.

ECZACIBAŞI SET VERMEDİ

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ilk maçında Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz setleri 25- 19, 25-11 ve 25-18 sonuçlarla kazandı.



JASIKEVICIUS FENER'DE

Başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaştığını dün resmen açıkladı. Yeni hoca, 2.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.



MENAJERLERE PARA YAĞDI

FIFA'nın yayımladığı rapora göre, bu yıl yapılan transferlerin yüzde 15,4'ü menajerler aracılığıyla gerçekleştirildi. Menajerler 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ederken, 888,1 milyon dolar kazandı.