Trezeguet fırtınası! Mısırlı kanat oyuncusu eski günlerine dönüş sinyali verdi

Geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 11 gol atan ve Bordo-Mavililer'in ligdeki en golcü ismi olmayı başaran yetenekli isim, bu sezon ilk 12 maçta gol atamamıştı. 4 maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Trezeguet, son haftalarda ise tempo yükseltti.



Bordo-Mavililer'in Sivasspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol 1 asistle oynayan Mısırlı oyuncu Gaziantep deplasmanında da 2 gol atarak yıldızlaştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yükselen formundan teknik ekibin de mutlu olduğu öğrenildi. Trezeguet yükselen formuyla Avcı'nın en önemli kozlarından biri haline geldi.

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