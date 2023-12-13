Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi! Bekle bizi Avrupa Ligi | Galatasaray -4 derecede Kopenhag’a yenildi...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük mücadeleler verdiği ve son 16 turunu hak ettiği sezonda son maçını kazanamayarak UEFA Avrupa Ligi'nde kaldı... 8. dakikada Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti. 14'te Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı. G.Saray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı 0-0 bitti.
GOLÜ ATAN KIRMIZI GÖRDÜ
58'de Kopenhag öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, topu Lerager'e aktardı. Lerager gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 73'te Kerem'in şutu farklı şekilde auta gitti. 74'te Kerem bir kez daha denedi ve yine auta attı. 75'te Achouri'nin şutunu Muslera kurtardı. 84'te Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı. 90'da Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+3'te Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi. Aslan yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.
ARTIK ROTA DUBLİN
G.SARAY, çok istediği Şampiyonlar Ligi son 16 turunu ıskaladı ve A Grubu'nda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek. Cimbom, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak son hafta maçlarının ardından grubunu 2. sırada bitirecek bir takımla eşleşecek. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için, play-off maçlarına çıkacak. Kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak. Aslan ilk maçı evinde oynayacak. Maçlar 15-22 Şubat'ta olacak. Final ise 22 Mayıs 2024'te Dublin'de yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİ MÜNİH'TEN
A Grubu'ndaki diğer maçta Bayern Münih deplasmanda Manchester United'ı Coman'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ManU sonuncu, Galatasaray ise üçüncü olarak adını Avrupa Ligi'ne yazdı.
42
G.SARAY bu sezon en fazla şut çektiği (22) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (42) Şampiyonlar Ligi maçını Kopenhag deplasmanında oynadı ancak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag savunması arasında kaybolup gitti.
BU KEZ HÜSRAN
Cİmbom 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'na yine zafer için gitti. Ancak bu kez büyük bir hüsran yaşandı.
ICARDİ SAHADA HAYALET GİBİYDİ!
Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı kulüpte belki de en etkisiz maçını oynadı. Arjantinli futbolcu 3 şut çekti ve tek isabet yakaladı. 20 pasta yüzde 65 isabet yakalayan Icardi, 10 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun 5'ini kazandı.
ORTALARDA KARAVANA!
Tur atlaması için Kopenhag'ı devirmesi gereken Galatasaray, sağ ve sol kanattan defalarca orta açtı ama işe yaramadı. Sarı- Kırmızılı futbolcular maç boyunca tam 48 orta açarken sadece 11 isabet sağlayabildi. Sarı- Kırmızılı takım, bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında en yüksek sayılara ulaşan takım oldu. Kapalı savunmayı bir türlü açamayan Cimbom, ne uzaktan şut ne de son çizgiye inmeyi denedi. Kompakt oynayan Kopenhaglı futbolcular hava toplarında Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Takımın sürekli kenar ortası denemesi sosyal medyada çok eleştirildi.