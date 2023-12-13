Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi! Bekle bizi Avrupa Ligi | Galatasaray -4 derecede Kopenhag’a yenildi...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük mücadeleler verdiği ve son 16 turunu hak ettiği sezonda son maçını kazanamayarak UEFA Avrupa Ligi'nde kaldı... 8. dakikada Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti. 14'te Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı. G.Saray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı 0-0 bitti. GOLÜ ATAN KIRMIZI GÖRDÜ

58'de Kopenhag öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, topu Lerager'e aktardı. Lerager gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 73'te Kerem'in şutu farklı şekilde auta gitti. 74'te Kerem bir kez daha denedi ve yine auta attı. 75'te Achouri'nin şutunu Muslera kurtardı. 84'te Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı. 90'da Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+3'te Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi. Aslan yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.



ARTIK ROTA DUBLİN

G.SARAY, çok istediği Şampiyonlar Ligi son 16 turunu ıskaladı ve A Grubu'nda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek. Cimbom, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak son hafta maçlarının ardından grubunu 2. sırada bitirecek bir takımla eşleşecek. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için, play-off maçlarına çıkacak. Kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak. Aslan ilk maçı evinde oynayacak. Maçlar 15-22 Şubat'ta olacak. Final ise 22 Mayıs 2024'te Dublin'de yapılacak.



UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİ MÜNİH'TEN

A Grubu'ndaki diğer maçta Bayern Münih deplasmanda Manchester United'ı Coman'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ManU sonuncu, Galatasaray ise üçüncü olarak adını Avrupa Ligi'ne yazdı.