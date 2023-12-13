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Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi! Bekle bizi Avrupa Ligi | Galatasaray -4 derecede Kopenhag'a yenildi...

58. dakikada Lerager’in golüne engel olamayan Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde skoru lehine çeviremedi. Aslan 3. olup Avrupa Ligi biletini elde etti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi! Bekle bizi Avrupa Ligi | Galatasaray -4 derecede Kopenhag’a yenildi...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük mücadeleler verdiği ve son 16 turunu hak ettiği sezonda son maçını kazanamayarak UEFA Avrupa Ligi'nde kaldı... 8. dakikada Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti. 14'te Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı. G.Saray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı 0-0 bitti.

GOLÜ ATAN KIRMIZI GÖRDÜ
58'de Kopenhag öne geçti. Diago Gonçalves'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Achouri, topu Lerager'e aktardı. Lerager gelişine yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 73'te Kerem'in şutu farklı şekilde auta gitti. 74'te Kerem bir kez daha denedi ve yine auta attı. 75'te Achouri'nin şutunu Muslera kurtardı. 84'te Ziyech'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bakambu'nun kafa vuruşunda top kaleci Grabara'da kaldı. 90'da Lerager, yaptığı faulün ardından ikinci sıradan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+3'te Mertens'in uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Grabara gole izin vermedi. Aslan yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne düştü.


ARTIK ROTA DUBLİN
G.SARAY, çok istediği Şampiyonlar Ligi son 16 turunu ıskaladı ve A Grubu'nda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam edecek. Cimbom, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak son hafta maçlarının ardından grubunu 2. sırada bitirecek bir takımla eşleşecek. Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalabilmek için, play-off maçlarına çıkacak. Kura çekimi 18 Aralık'ta yapılacak. Aslan ilk maçı evinde oynayacak. Maçlar 15-22 Şubat'ta olacak. Final ise 22 Mayıs 2024'te Dublin'de yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİ MÜNİH'TEN
A Grubu'ndaki diğer maçta Bayern Münih deplasmanda Manchester United'ı Coman'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ManU sonuncu, Galatasaray ise üçüncü olarak adını Avrupa Ligi'ne yazdı.



42
G.SARAY bu sezon en fazla şut çektiği (22) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (42) Şampiyonlar Ligi maçını Kopenhag deplasmanında oynadı ancak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag savunması arasında kaybolup gitti.

BU KEZ HÜSRAN
Cİmbom 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'na yine zafer için gitti. Ancak bu kez büyük bir hüsran yaşandı.


ICARDİ SAHADA HAYALET GİBİYDİ!
Aslan'ın yıldızı Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı kulüpte belki de en etkisiz maçını oynadı. Arjantinli futbolcu 3 şut çekti ve tek isabet yakaladı. 20 pasta yüzde 65 isabet yakalayan Icardi, 10 ikili mücadelenin 6'sını, 8 hava topunun 5'ini kazandı.

ORTALARDA KARAVANA!
Tur atlaması için Kopenhag'ı devirmesi gereken Galatasaray, sağ ve sol kanattan defalarca orta açtı ama işe yaramadı. Sarı- Kırmızılı futbolcular maç boyunca tam 48 orta açarken sadece 11 isabet sağlayabildi. Sarı- Kırmızılı takım, bu sezon bir Şampiyonlar Ligi maçında en yüksek sayılara ulaşan takım oldu. Kapalı savunmayı bir türlü açamayan Cimbom, ne uzaktan şut ne de son çizgiye inmeyi denedi. Kompakt oynayan Kopenhaglı futbolcular hava toplarında Galatasaray'a büyük üstünlük kurdu. Takımın sürekli kenar ortası denemesi sosyal medyada çok eleştirildi.


4 DEĞİŞİKLİK ÇARE OLMADI
Galatasaray'da Angelino ile Davinson Sanchez formasına Kopenhag maçında kavuştu. Angelino, Süper Lig'de 5 maç üst üste hiç süre almazken, 29 Kasım'daki Manchester United maçından sonra 11'e girdi. 25 Kasım'daki Alanya maçında sakatlanan Sanchez ise 3 maç kaçırdıktan sonra 11'e döndü. Aslan son oynanan Adana Demir maçına göre 4 değişiklikle çıktı. Nelsson, Barış, Kerem Demirbay ve Mertens'in yerine Sanchez, Angelino, Kaan ve Zaha 11'deki yerini aldı.


BİZDE HEDEF BİTMEZ
Dün, gece Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

TEK ATAKLA GOLÜ BULDULAR
Sözlerine hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini sunarak başlayan Okan Buruk, "Üzücü bir olaydı. Umarım dersler çıkarırız" dedi. Teknik direktör Okan Buruk maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Merkezi kapatıp, bekleyip kaptıkları toplarla hücuma çıkacaklardı. Böyle de oldu. Biz de etkili kanatlarımız Zaha ve Tete'yi kullanmak istedik. Hücumda da hareketli ve çabuk olup dengelerini bozmak istedik. İlk yarıda rakibimize pozisyon vermesek de biz de üretemedik. Geriden gereksiz uzun toplar yaptık. 2. yarıda kontradan gol buldular. Sonrasında oyun üstünlüğünü ele aldık. 1 gol atsak belki gerisi gelirdi. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Ancak bizim hedeflerimiz bitmez. Öncelikle UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunu geçin son 16'ya kalmak ve sonrasında 2. bir UEFA zaferi yaşamak istiyoruz.




ASLAN'IN KAYBI 12.4 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dün gece Kopenhag'a 1-0 keybeden Galatasaray grubunu 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Ancak Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edemediği için kaybı da büyük oldu. Kopenhag'a kaybeden Galatasaray 2.8 milyon Euro galibiyet priminden oldu. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalamadığı için 9.6 milyon Euro'luk bonusu da kazanamadı. Toplamda gecenin kaybı 12.4 milyon Euro oldu. Bu 12.4 milyon Euro dün gece Kopenhag'ın kasasına girmiş oldu.



GENÇLER FARK YEDİ!
Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a 6-0 yenildi. Grubu Kopenhag lider tamamlarken Bayern Münih 2'nci, Galatasaray da 3'üncü oldu.

ELMANDER DE TRİBÜNDEYDİ
Galatasaray'ın eski oyuncularından Johan Elmander, Parken Stadı'nda maçı Galatasaray taraftarlarıyla beraber izledi. İsveçli antrenör taraftarlara maç öncesinde üçlü çektirdi. 42 yaşındaki çalıştırıcı Sarı-Kırmızılı taraftarların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.


ANGELİNO THE END!
ANGELİNO dün gece muhtemelen Galatasaray ile son maçına çıktı. 20 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girecek olan İspanyol oyuncu 19. maçına çıktı. Galatasaray, Angelino için bonservis ödemek istemiyor.



WILFRIED ZAHA ÇARESİZ KALDI
Galatasaray'da dün geceki kritik maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve 65 dakika oyunda kalan Zaha, performansıyla vasatın altında kaldı. 3 kez kaleye şut çekip isabet bulamayan Fildişili sol kanat yüzde 78.6 pas isabetiyle oynarken hiç top kapamadı. 35 kez topla bulaşan Zaha üzüntü içinde yerini Cedric Bakambu'ya bıraktı.

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