Kartal’ın planı Sarr! Beşiktaş Chelsea ile görüşmelerin başladı





ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR

LA Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncusu ödülünün finalistleri arasında gösterildi. Globe Futbol Ödülleri 2023'ün Yükselen Oyuncusu ödülünün finalistlerinde yer alan futbolcular şu şekilde: "Saud Abdulhamid, Firas Al-Buraikan, Jude Bellingham, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Omar Fayed, Gavi, Arda Güler, Josko Gvardiol, Lamine Yamal" Öte yandan Fenerbahçe'nin bu yaz transfer ettiği ve şu anda Novi Pazar'da kiralık olarak forma giyen Omar Fayed de finalistler arasında.



ASLAN'DA JARELL MARTİN ŞOKU

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li forveti Jarell Martin'in sağ diz patellar tendonunun koptuğu bildirildi. Yıldız basketbolcu Pınar Karşıyaka ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşamıştı.





EN İYİSİ YİNE SWİATEK

Kadın Tenisçiler Birliği 2023 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne Iga Swiatek üst üste 2. kez layık görüldü. Swiatek, ABD'li Serena Williams'ın ardından bu ödülü art arda kazanan 2. tenisçi oldu.





TAHSİN ALBAYRAK VEFAT ETTİ

Eski rekortmen ve şampiyon atletlerimizden Tahsin Albayrak vefat etti. Disk ve gülle atma branşlarında şampiyonluklar kazanan ve Türkiye rekorları kıran Tahsin Albayrak 83 yaşında yaşamını yitirdi.



SİVASSPOR 4 HAFTA SONRA

Süper Lig'in 15. haftasında Konya'yı 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yiğidolar 12. sırada yer aldı.



MARTİAL İLE YOLLAR AYRILIYOR

İNgiliz ekibi Manchester United, Anthony Martial ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Ada basını, 15 milyon Euro değerindeki hücum oyuncusu için United'ın bedelsiz ayrılığa da izin verdiğini yazdı.



VOLEYBOLDA DEV HEYECAN

Kadın voleybolunda dünyanın en büyük takımının belirleneceği Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek. Dev organizasyon bugün başlayacak ve şampiyon 17 Aralık Pazar netleşecek.



ALPEREN CEDİ'Yİ ÜZDÜ

NBA'de Houston Rockets konuk ettiği San Antonio'yu 93-82 yendi. Houston'da Alperen Şengün 15 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Spurs'te Cedi Osman ise 10 sayı, 2 ribaunt, 1 de asist üretti.





FUTBOLCULARA MORAL YEMEĞİ

Beşiktaşlı futbolcular, futbol takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği moral yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe oyuncular ve teknik heyetin yanı sıra yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da katıldı. Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da birbirleriyle sohbet etti.



ENİS DESTAN PLAKAYI YAZDI

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Enis Destan, kulüp sosyal medyasına bir gününün nasıl geçtiğine dair bir içerik üretti. Enis Destan'ın arabasının plakasında İzmir'in yanı sıra Trabzon'un plakasını da simgeleyen 61 rakamına yer vermesi de dikkat çekti. Enis ayrıca hazırlanan videoda antrenmanlardan arta kalan zamanlarında daha çok evde kaldığını ve takım arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini dile getirdi.





BAKASETAS'A YENİ TEKLİF OR'UN,

Anastasios Bakasetas'a üçüncü kez yeni kontrat teklifinde bulanacağı öğrenildi. Bakasetas'ın teklifi reddetmesi durumunda devre arasında takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

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