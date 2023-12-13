Gözler Lugano maçında! Rıza Çalımbay Lugano maçında olası bir kötü sonuç sonrası görevi bırakacak

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetiminin şu an için deneyimli hoca ile yollarını ayırmak istemediği öğrenildi. Ancak; Rıza Çalımbay'ın ise yarın UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile oynanacak karşılaşmada da kötü gidişatın devam etmesi halinde yönetimin önünü açmak için görevden ayrılabileceği öne sürüldü. Kulübün efsanelerinden biri olan Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başında şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Konferans Ligi olmak üzere toplam 5 maça çıktı. Çalımbay, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 de mağlubiyet elde etti.

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