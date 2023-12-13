Devre arası stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe’de rota ada | Kanarya, Thilo Kehrer’i listeye ekledi

13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. West Ham United, Alman yıldız için PSG'ye 2022 yılında 12 milyon Euro ödemişti. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor.



West Ham ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.