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Devre arası stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe'de rota ada | Kanarya, Thilo Kehrer’i listeye ekledi

Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü transferi zora girince West Ham United’ın Alman stoperi Thilo Kehrer’i listeye ekledi. West Ham ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Devre arası stoper takviyesi yapacak Fenerbahçe’de rota ada | Kanarya, Thilo Kehrer’i listeye ekledi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında savunmaya takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi. Atletico Madrid'te forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün transferi zora girince Fenerbahçe başka adaylara yönelmek zorunda kaldı. Sarı- Lacivertliler'in yeni hedefi ise İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta forma giyen Thilo Kehrer.




2022 yılında West Ham'a imza atan 27 yaşındaki Alman stoperin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Kehrer için harekete geçtiği ve önümüzdeki günlerde menajeriyle temas kurulacağı belirtildi.

13 milyon Euro piyasa değeri olan tecrübeli oyuncu tekniği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. 27 kez Alman Milli Takımı'nda forma giyen Kehrer için şimdiye kadar 49 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. West Ham United, Alman yıldız için PSG'ye 2022 yılında 12 milyon Euro ödemişti. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen Kehrer'in gol ve asisti bulunmuyor.


West Ham ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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