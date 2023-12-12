Kara gece! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk!

TÜRK FUTBOLUNA YUMRUK Türk futbolu dün gece, tarihinin en karanlık olaylarından birisini yaşadı. Trendyol Süper Lig 'in 15. haftasında Ankaragücü, Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Zorlu maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ancak bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca bir anda koşarak sahaya girdi ve Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca ve bazı yöneticiler tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI 85 milyonun gözleri önünde yaşanan saldırı adeta bomba etkisi yarattı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı hemen kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı. Aldığı darbelerin etkisiyle gözü moraran ve şişen Halil Umut Meler'e ilk müdahale stat içinde yapıldı. Ardından kontrol amaçlı olaran ambulansla hastaneye kaldırılan Meler'in kafa tramvası geçirdiği ancak hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Yaşanan olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü haber siteleri ve sosyal medya hesapları Meler'e saldırı anını paylaştı. Türk futbolunun marka değerinin ağır darbe aldığı bu saldırının yankılarının büyüyerek sürmesi bekleniyor.









İŞTE TEPKİLER



4 BÜYÜKLER TEK SES

Yaşanan korkunç olaya "4 Büyükler" tepki gösterdi. G.Saray, "Hiçbir başarı, yaşanan hiçbir acıdan büyük değildir", F.Bahçe, "Yaşananlar kabul edilemez", Beşiktaş, "Adalet bir gün herkese lazım olacak" ve Trabzonspor, "Saldırıyı lanetliyoruz" açıklamalarında bulundu.





NURİ ŞAHİN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin: Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kalbimin en derininden kınıyor, kendisine geçmiş olsun.



AKTÜRKOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN

G.Saraylı Kerem Aktürkoğlu: Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.





BU SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün başkentte yaşanan olayla ilgili hemen açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."





LİGLERE SÜRESİZ ERTELEME

Ankara'da yaşanan çirkin saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu hemen aksiyon aldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin talimatı sonrasında yönetim kurulu Levent'te olağanüstü toplandı. A Spor canlı yanınına telefonla bağlanan Büyükekşi, "Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Olaya karışan herkes bedelini ödeyecek. Kimsenin kimseye özellikle bir hakeme böyle yapamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin bir hakemlere böyle davranmaya hakkı yok. Alacağımız karar çok sert olacak ve bedelini ödeyecekler. Hakemler şamar oğlanı değil" diye konuştu. Toplantı sonrası konuşan Büyükekşi, tüm liglerdeki oynanacak maçların süresiz olarak ertelendiğini belirtti.



HEPSİNE GÖZALTI KARARI

Halil Umut Meler'e atılan yumruk, bakanları da harekete geçirdi. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, ilk olarak şüpheliler ile ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç daha sonra, 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından Başkan Faruk Koca hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, Faruk Koca tedavi sonrası gözaltına alınacağını, yanındaki K.Ç ve Ş.Y.Ş'nin gözaltına alındığını duyurdu.