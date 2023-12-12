Union Berlin-Real Madrid MAÇ SONUCU 2-3 || ÖZET

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan son hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Alman ekibi Union Berlin 'e konuk oldu.

61'de Joselu ile skoru dengeleyen Real Madrid, 72'de yine Joselu ile 2-1 öne geçti.

Olympiastadion'da oynanan ve 23.00'te başlayan karşılaşmanın 45. dakikasında Real Madrid , Modric'le penaltı atışından yararlanamadı, 45+1. dakikada Union Berlin , Volland ile 1-0 öne geçti.

85'te Union Berlin, Kral ile durumu 2-2'ye getirse de, 89. dakikada Caballos gol perdesini kapatan isim oldu: 2-3.

Real Madrid bu sonucun ardından C Grubu'nu 18 puanla namağlup lider tamamlayarak üst tura yükselirken, Union Berlin 2 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.