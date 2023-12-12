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Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan, Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesiyle grubu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 21:51 Güncelleme 13 Aralık 2023, 01:18
Galatasaray deplasmanda Kopenhag’a kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada deplasmanda Kopenhag ile karşılaştı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Sarı kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Aslan, Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesiyle grubu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

ASLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ I VİDEO İZLE

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Kopenhag'a galibiyeti getiren gol 58'de Lerager'den geldi. Lerager aynı zamanda 90'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Bayern Münih ve Kopenhag adlarını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yazdırırken, grubu son sırada tamamlayan Manchester United Avrupa'ya veda etti.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

SANCHEZ FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray'da sakatlığı geçen Davinson Sanchez, Kopenhag maçıyla formasına kavuştu.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçlarında forma giyememişti.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Teknik direktör Okan Buruk, tedavisi tamamlanan Sanchez'e Kopenhag maçında ilk 11'de görev verdi.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Hakim Ziyech ise maça yedekler arasında başladı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, hafta sonunda Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'i yedeğe çekti.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Tecrübeli teknik adam, Kopenhag karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Wilfried Zaha'yı sahaya sürdü.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Galatasaray, önemli maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Aldülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

GENÇLİK LİGİ MAÇINI 6-0 KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan maçta Kopenhag'a 6-0 yenildi.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Kopenhag'daki Valby Stadı'nda oynanan maçta Danimarka ekibinin gollerini Bidstrup, Tchicamboud (2), Chiakha, Nemeth ve Risnaes attı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi

Galatasaray'ın üçüncü bitirdiği grubu Kopenhag lider tamamladı.

Parken’den çıkamadık! Aslan’a Avrupa Ligi tesellisi
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Galatasaray deplasmanda Kopenhag’a kaybetti!
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