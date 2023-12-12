Emre Belözoğlu’dan olay sözler! İstifa beklenirken...

Büyükekşi, ' TFF olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu saldırı, Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyor ve artık 'Yeter' diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün açıklama yapmak… Hakemlerimiz de bir insan. Onların da hataları olabilir ama bu kadar da yumruk ve tekme atmayı hiçbir hakeme yapamayız. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim. Türk futbolunu dünyaya rezil etmeyelim" diye konuştu.



