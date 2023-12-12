Emre Belözoğlu’dan olay sözler! İstifa beklenirken...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı.
BAŞKAN KOCA'DAN MELER'E SAHA ORTASINDA SALDIRI
Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca ve beraberindeki şahıslar, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.
Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözü morardı. Hastaneye kaldırılan Meler'in elmacık kemiğinde çatlak olduğu açıklandı.
BÜYÜKEKŞİ: YETER! LİGLERİ SÜRESİZ ERTELİYORUZ
Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm ligleri süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu kararla Süper Lig ve alt ligler, ikinci bir karara kadar oynanmayacak.
Büyükekşi, ' TFF olarak acil toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Bu saldırı, Türk futbolu adına utanç gecesi. Türk futbolunun bunları hak etmediğini düşünüyor ve artık 'Yeter' diyoruz. Her gün bir hakemi suçlamak, her gün açıklama yapmak… Hakemlerimiz de bir insan. Onların da hataları olabilir ama bu kadar da yumruk ve tekme atmayı hiçbir hakeme yapamayız. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim. Türk futbolunu dünyaya rezil etmeyelim" diye konuştu.
EMRE BELÖZOĞLU: 'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İSTİFA YOK! YOLA DEVAM KARARI
Emre Belözoğlu'nun takımının içine düştüğü durumdan çok üzgün olduğu ve istifa kararı aldığı iddia edilmişti.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun yaşanan olaylar sonrasında takımın içinde bulunduğu durumdan güçlenerek çıkacağını belirterek yola devam etme kararı aldı.
'BU SÜREÇ BİZİ DAHA GÜÇLÜ ÇIKARACAKTIR'
Bir grup Ankaragücü taraftarının bugün tesislere giderek Emre Belözoğlu'yla buluştuğu video ortaya çıktı. Belözoğlu videoda: Ben 2 aydır buradayım. Desteğinizi hissediyoruz. Desteğini sokakta da görüyorum. Tribünde de görüyorum. Hepinizden biz razıyız. Sizin de mutlu olacağınız inşallah günlerimiz gelsin diye buradayız. Bundan şüpheniz olmasın. Bu süreç bizi daha güçlü çıkaracaktır.' dediği duyuluyor.