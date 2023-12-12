Derbi nefes kesti! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu devirdi

AŞILAMAYACAK BİR DURUM DEĞİL Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcuların maaşlarının geç yattığı ile ilgili çıkan haberlere "Maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konular ama Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor. Kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme olur. Aşılmayacak bir durum değil" ifadelerini kullandı.

DAHA ÇOK ASİST YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Edin Visca, Gaziantep maçı ile ilgili, "Önemli bir galibiyet ve üç puandı. Hafta sonu Samsunspor maçında daha iyi olmaya çalışacağız. Her zaman kendi performansımı artırmak istiyorum ama takım olarak bunu artırmak daha önemli. Takım olarak üçüncü bölgeye daha çok top getirince benim performansım artıyor. Böyle olunca ben de daha rahat oynuyorum. Onuachu ile herkes beraber oynamak ister. Yavaş yavaş alışıyoruz sahada. Onun için daha çok asist üretmeye çalışacağım" diye konuştu.

FIRTINA'DA ROTA STOPER Trabzonspor'da Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Gaziantep FK maçındaki ilk 11 tercihinde ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Batista Mendy'i savunmada oynatması çok konuşuldu. Baniya'yı kulübeye çekip yerine merkez orta saha orjinli Mendy'i görevlendiren Avcı, bu bölgede transfer ihtiyacı olduğunu da gösterdi. Fernandes ve Benkovic'i kadroya almayan, Hüseyin ve Baniya'yı kulübede oturtan deneyimli teknik adamın Mendy gibi ayağına hakim bir stoper istediği ifade ediliyor.







TADIC'LE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

Abdülkadir Ömür, Gaziantep FK deplasmanında yaptığı asistle öne çıkan isimlerden oldu. 15 maçta 6 asist üreten Abdülkadir, asist krallığında da iddiasını sürdürdü. Yetenekli isim Fenerbahçeli Tadic ile bu alanda zirvede yer aldı.



ÇAĞLAR'A SIMEONE FRENİ

F.Bahçe'nin kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı iddia edilen milli stoper Çağlar Söyüncü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid'in Arjantinli teknik patronu Diego Simeone'nin Çağlar'ın takımdan ayrılmasını istemediği ve bunu yönetime ilettiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından F.bahçe'nin nasıl bir yol takip edeceği merak konusu.



FENER'E CORNET SÜRPRİZİ

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe sol kanat için oyuncu arayışlarına devam ediyor. Arayış devam ederken Fenerbahçe yönetimine sürpriz bir teklif iletildi. Premier Lig'de West Ham United forması giyen Fildişili oyuncu Maxwel Cornet Fenerbahçe'ye teklif edildi. Sarı-Lacivertli kurmaların da bu teklifi teknik direktör İsmail Kartal'a iletti. Kartal, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra kararını bildireceği öğrenildi.



30 KEZ MİLLİ FORmayı giydi

Fenerbahçe'de bu mevkide forma giyen Joshua King ve Ryan Kent'ten birisinin ocak ayında takımdan ayrılması da söz konusu. 27 yaşında ve 1.79 boyunda olan Fildişili oyuncu 30 kez milli formayı giyerken 6 gole imza attı. Sol açık dışında santrfor mevkinde de forma giyiyor ve golcü özelliklere sahip bir oyuncu. Ancak takımında bu sezon fazla şans bulamayınca oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. 2023/24 sezonunda 6 kez West Ham forması giyen Maxwel Cornet sadece 117 dakika sahada kalabildi ve 1 kez ilk 11'de yer aldı.





GİRESUNSPOR'DA AYRILIK

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor, Bradndley Kuwas ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-Beyazlı takıma 2022-2023 sezonunda dahil olan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta 1 gol kaydetti.



EN BÜYÜK FAVORİ BİZİZ

Vakıfbank'ın Sırp oyuncusu Bianka Busa, 13-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'yla ilgili, "VakıfBank bu kupada her zaman en büyük favoridir" ifadelerini kullandı.



MARTİAL'LA DEVAM EDİLMEYECEK

İNgiltere basını Manchester United'ın Fransız forvet Anthony Martial'ın kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmediğini öne sürdü. Martial'la Haziran'da yollar ayrılabililir.



BAŞAKŞEHİR İÇİN FLAŞ İDDİA

2020-2021 sezonunda Türkiye şampiyonu olan Başakşehir'in City Football Group ile hisselerinin satılması konusunda anlaştığı iddia edildi. İstanbul ekibi, satılması halinde City Football Group'un kurucularından ve Manchester City'nin de Mansur bin Zayid en-Nehyan'ın satın aldığı kulüpler zincirinin bir parçası olacak. City Football Group bünyesinde Manchester City, New Yor, Melborne, Yokohama, Montevideo, Girona, Schuan, Mumbai, Lommel, Esparence, Palermo, Bahia, Bolivar takımları bulunuyor.



ERDEM GİTTİ ŞOTA GELDİ

Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Şota Arveladze ile prensipte anlaştı. 50 yaşındaki Gürcü teknik adam, son olarak Hull City'de görev almıştı.



WOLVES'TEN BROWNHİLL ATAĞI

Premıer Lig ekiplerinden Wolverhamton'ın, Burnley'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Josh Brownhill için Ocak ayında 7 milyon sterlinlik bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.



EKİBİYLE BİRLİKTE AYRILDI

TFF 3. Lig'de mücadele eden 1922 Konyaspor'da teknik direktör Bekir Mehtap, bu sezon oldukça yıprandığını dile getirerek teknik ekibiyle birlikte görevinden istifa ettiğini açıkladı.