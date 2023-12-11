Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

ORTA SAHAYA KRUNIC Fenerbahçe yönetimi sezon başında takıma transferini gerçekleştirmek için sık sık Milan kulübü ile Rade Krunic transferi için görüşmeler yapmış ama istediği sonucu alamamıştı.

O sürede futbolcu ile anlaşan sarı-lacivertlli ekip 12 milyon Euro gibi bir bonservis istenen futbolcu için 8 milyon Euro önermiş ama kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.

Milan ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Krunic ile Milan yönetimi arasında ipler kopma noktasına gelince Fenerbahçe yönetimi yeniden devreye girdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI Milan'da kalmak istemediğini belirten Krunic için Fenerbahçe futbolcu ile yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro özel bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.