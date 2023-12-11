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Fenerbahçe'den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Gelecek ay başlayacak olan ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin listesindeki 5 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 17:13 Güncelleme 11 Aralık 2023, 17:13
Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk oldu.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dzeko, Tadic (p) ve Szymanski kaydetti.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Bu sonuçla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Fenerbahçe, önceliği stoper ve orta saha bölgelerine verdi.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Bu sezon özellikle stoper rotasyonundaki isimlerin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, başta bu iki bölgeyi güçlendirerek ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak istiyor.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Yönetim derbi sonrası transfer çalışmalarına ağırlık verirken, gündemdeki isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

ORTA SAHAYA KRUNIC

Fenerbahçe yönetimi sezon başında takıma transferini gerçekleştirmek için sık sık Milan kulübü ile Rade Krunic transferi için görüşmeler yapmış ama istediği sonucu alamamıştı.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

O sürede futbolcu ile anlaşan sarı-lacivertlli ekip 12 milyon Euro gibi bir bonservis istenen futbolcu için 8 milyon Euro önermiş ama kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Milan ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Krunic ile Milan yönetimi arasında ipler kopma noktasına gelince Fenerbahçe yönetimi yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

ANLAŞMA SAĞLANDI

Milan'da kalmak istemediğini belirten Krunic için Fenerbahçe futbolcu ile yıllık 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro özel bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonrası Fenerbahçe 4 milyon Euro bonservis bedelini teklif ederken Milan kulübü ise 6 milyon Euro istedi.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Aradaki fark şu an 2 milyon Euro olurken taraflar önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

STOPERE 4 ADAY

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan diğer isimler olan Braga'dan Serdar Saatçı, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu gibi isimler için kulüpleri ile görüşme yapma kararı alındı ve transfer çalışmalarına başlandı.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

BATSHUAYI YOLCU

Forvet transferi içinde Michy Batshuayi'nin durumuna göre hareket edilecek.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden

Teknik direktör İsmail Kartal, futbolcunun takımdan ayrılmasını istememesine rağmen futbolcuya birçok kulüpten resmi teklifler gelmesi ve futbolcunun da oynamak istemesi takımda kalmasını zorlaştırıyor.

Fenerbahçe’den transfer taarruzu! Tam 5 isim birden
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